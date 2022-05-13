快篩投標廠商又出事！　「因思銳」涉盜圖公司負責人遭起訴

▲投標快篩試劑的廠商中，因思銳因涉嫌違反《著作權法》遭起訴。（圖／翻攝洪孟楷臉書）

記者劉昌松／台北報導

衛福部疾病管制署招標新冠肺炎快篩試劑屢傳負面訊息，先是提供1700萬劑的「高登環球」因捲入詐騙口罩商爭議退標，立委日前踢爆前身是遊戲代理商的「因思銳」公司因涉嫌在2020年間，盜用家具業者的型錄圖片刊登網路上販售商品，台北地檢署日前已依違反《著作權法》，起訴因思銳公司和李姓負責人。

遭檢察官起訴的因思銳國際股份有限公司，在經濟部商業司登記的營業地址和因思銳遊戲總局、因思銳娛樂、因思銳掌通、因思銳鋁波特台灣棧板等公司都一樣，位在台北市復興南路一段，除了因思銳娛樂外，所有因思銳系列公司的負責人都是李志建。

立委洪孟楷日前爆料，簽約進口100萬劑快篩的「因思銳國際股份有限公司」，之前是做遊戲業，代理線上遊戲，難道又是小吃店傳奇翻版？再者該公司之前有倒閉紀錄，且多起勞資糾紛新聞，例如：『在「因思銳遊戲總局」公司擔任司機的許姓男子，離職後不滿公司沒有給足加班費，向台北地方法院提告追討，許男在法庭上拿出近400張的派車單。』要求衛福部應好好審視，避免之後快篩無法交貨。

▲立委洪孟楷曾質疑因思銳過去做的是線上遊戲代理，還曾倒閉發生勞資糾紛。（資料照／記者陳煥丞攝）

事實上，因思銳集團除了代理過線上遊戲，也曾在自家網站張貼一系列的家具型錄，有消費者發現圖樣與知名家具行相仿，家具業者得知後提告，但李志建辯稱，是在幫家具業者開拓柬埔寨市場，如果有消費者看了型錄要買家具，他們會轉向該家具行訂購，不覺得自己作法有錯。

據了解，辦案人員曾詢問，為何不先請法務人員與家具行洽談合或授權？李竟表示公司只有他一人，檢察官最後認定，因思銳涉嫌從2020年3月到2021年1月間盜圖，依違反《著作權法》提起公訴。