　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新任檢察長入圍名單曝光　「12人搶6缺額」待法務部長圈選揭曉

▲▼立法院司法委員會邀請法務部次長張斗輝備質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲法務部常務次長張斗輝在內12名資深檢察官入圍角逐新任檢察長。（資料照／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

高檢署檢察長邢泰釗即將在接任最高檢察署檢察總長一職，連帶牽動今年全國檢察高層人事調動，預計將有6個檢察長缺額，票選檢察人事審議委員今天從31名自薦或受推薦的候選人中，選出缺額2倍的12名入圍者，將由法務部長蔡清祥從中圈選6名新任檢察長，預計13日公布最後結果。

票選檢審委員聯合公告如下：

九位票選檢審委員於今（今（5 ）日上午 11 時起召開檢審會之會前會，
擬 自有意願遴任檢察長之候選人中， 推薦 6 名檢察長缺額之一倍人
選共 12 位，經多輪討論及表決後，決定向檢審會推薦入圍名單如
下：
張斗輝
最高檢察署主任檢察官代理法務部常務次長 20 期

鄭銘謙
法務部廉政署署長 26 期

張宏謀
臺中高分檢署主任檢察官 26 期

林錦村
法務部檢察司司長 28 期

毛有增
法務部保護司司長 30 期

李海龍
臺高檢署檢察官調法務部司法官學院主任秘書 33 期

陳盈錦
新北地檢署檢察官 33 期

謝名冠
臺中高分檢署檢察官 34 期

郭景東
臺中高分檢署檢察官 36 期

許鈺茹
臺高檢署檢察官 36 期

黃元冠
高雄高分檢檢察官派駐法務部廉政署南調組組長 37 期

林漢強
臺北地檢署檢察官派駐法務部廉政署視察室主任 38 期

►碗盤超乾淨！「紫外線殺菌＋烘乾」一機搞定

ET快訊
大又白！G奶辣模「玩DIY」穿這樣　網驚呼：凸出來了
群聚1死！簡單包屍袋　殯葬業接體火化才知「是確診」
「@」台灣人都唸錯！內行曝正確讀音
真人娜美確診　「被當面噴酒精」自責：狀況非常糟
快訊／台大宣布！下週一起全校遠距上課2週
韓影后「心臟驟停」　急救仍無意識
性騷韓人氣女團　男學生抓到了！
24種症狀「超有效穴位」曝光！　圖解一次看
拿7000元大禮！　母親節炫「毛孩深情合照」賺大獎
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「屎在滾」下場大不同！國道鬼切免吊照　帶兒上廁所違停罰900

起底「高登」董座黑歷史！涉賣黑心陸製口罩　海削483萬遭起訴

新任檢察長入圍名單曝光　「12人搶6缺額」待法務部長圈選揭曉

勾惡現身桃園巨蛋「驚覺警車尾隨」　直播曝不下車2點理由

矯正署證實！2歲女童「隨母入監」發燒確診　監所納悶查感染源

長榮貨櫃場數十噸堆高機重輾　24歲男一手一腳慘截肢...駕駛下場曝

快訊／高雄小北百貨蒙面搶匪抓到了　竟是27歲離職男員工下的手

嘉義每周四公布酒駕累犯　第一批2人姓名、無碼照曝光

南應大特殊生遭同學「大外割」摔倒 　校方譴責暴力：立即啟動輔導

有罰有差！台21線埔里至魚池區間測速首周　違規率僅0.2%

男大生改名「高價鮭魚」　2天狂賺11萬：超級爽

鍾欣凌直播女兒狂喊「馬麻～」逼瘋她XD　「王子來了」超嗨..她萌問：邱勝翊是誰？

一家三口偷帶狗進民宿！　被抓包嗆：我們是消費者

集資100元轉出獨家最大獎　巨型扭蛋機掉「驚喜活橘貓」

韓國人搜尋最多台灣人前三名！　聽到峮峮他超興奮：怎會不關心呢

陳芳語「激吻樂團鼓手」居酒屋親密餵食　回家褒愛16小時...認：友達以上戀人未滿

爽停紅線30mins被騎士提醒　駕駛反嗆：現在已不能檢舉

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

媽玩遊戲黏人柴狂討摸　牠鑽懷裡猛蹭：快理我

再增5死！今本土飆28420例　新北首次「單日突破萬例」

「屎在滾」下場大不同！國道鬼切免吊照　帶兒上廁所違停罰900

起底「高登」董座黑歷史！涉賣黑心陸製口罩　海削483萬遭起訴

新任檢察長入圍名單曝光　「12人搶6缺額」待法務部長圈選揭曉

勾惡現身桃園巨蛋「驚覺警車尾隨」　直播曝不下車2點理由

矯正署證實！2歲女童「隨母入監」發燒確診　監所納悶查感染源

長榮貨櫃場數十噸堆高機重輾　24歲男一手一腳慘截肢...駕駛下場曝

快訊／高雄小北百貨蒙面搶匪抓到了　竟是27歲離職男員工下的手

嘉義每周四公布酒駕累犯　第一批2人姓名、無碼照曝光

南應大特殊生遭同學「大外割」摔倒 　校方譴責暴力：立即啟動輔導

有罰有差！台21線埔里至魚池區間測速首周　違規率僅0.2%

35萬股民注意！富邦金擬配4元股利　現金殖利率4.7%

孫芸芸性感黑裙「全身開洞」！帶貨「兩千元」平價包被讚：太時尚

一點都不黏！夏季必備「輕保濕盤點」，清爽質地秒吸收

偏鄉美容院母親節辦書展　新北市圖萬里分館邀媽媽讀好書

狂威優質先發、林承飛開轟　樂天7比3擊退富邦

張若昀二搭《慶餘年》王牌編劇！瘋狂鏟肉白衣仙氣十足

韋禮安等七年終於攻蛋壓力破表！　喊話粉絲：不會讓我借酒澆愁吧

肯德基母親節套餐限時激省！3大防疫模式祭出「加1元多1件」

快篩試劑需求大爆量！泰博、安特羅、寶齡富錦訂單接到手軟

資深影星寇世勳「聚餐友人確診」陷染疫危機！　臨時缺席新片首映

女大生動漫展「沒穿內褲狂掀裙」　喊冤「喬姿勢意外」反批偷拍

社會熱門新聞

即／疑求愛不成！樹德科大男大生持刀猛割女同學頸

即／桃園41歲確診男陪兒玩耍突倒地亡　檢公布死因

「高登」公司空無一人現場曝光

連千毅慘了！刑事局掃黑內容曝光

樹科大一男告白遭打槍崩潰揮刀　她慘噴血送醫

獨／勾惡赴約+警政署出面！連千毅回應了

拎雞倒吊5天嫩嬰　畫面曝光爸媽崩潰

她結婚又離婚30次淪街友　嫁5老公3個還在關

火鍋店老闆經常搞失蹤　正宮聽到車震聲怒告

網傳疫情失控「殯儀館連夜燒不停」　調查局要查

勾惡現身桃園巨蛋　驚覺警車尾隨

輕熟女酒後超狂　連吃男友父子丼

菸防法立院審議　反菸團群賢樓門口送玉米

李敖之女被罵「懶蔓」　求償20萬結局曝

更多熱門

相關新聞

政院推出「國家人權行動計畫」　符合聯合國目標

政院推出「國家人權行動計畫」　符合聯合國目標

行政院院會5日聽取法務部「國家人權行動計畫」報告，計畫中盤點過去到2024年的人權議題，列出八大議題，並擬定具體改善行動及應達成關鍵績效、落實改善相關人權缺失。法務部表示，行政院自2018年即開始撰寫「國家人權行動計畫」，重新檢視政策法規，期待修正後能達到保障台灣人權的目的。

吳景欽／獨立的國家司法科學機構

吳景欽／獨立的國家司法科學機構

「臺灣檢察法鑑」中英雙語文出版

「臺灣檢察法鑑」中英雙語文出版

遭批行政不公　邢泰釗反駁

遭批行政不公　邢泰釗反駁

邢泰釗獲同意任檢察總長：將貫徹四大方向

邢泰釗獲同意任檢察總長：將貫徹四大方向

關鍵字：

檢察長檢審會人事檢察總長法務部人事票選檢審委員

讀者迴響

熱門新聞

快訊／楊丞琳痛心曝「Yumi過世」了！　死訊藏3個月

羅志祥突宣布喜訊！出道28年「謝謝你們的陪伴」

即／疑求愛不成！樹德科大男大生持刀猛割女同學頸

快訊／瘦子無預警宣布結婚！

即／桃園41歲確診男陪兒玩耍突倒地亡　檢公布死因

醫師爸：mRNA「就像要麥當勞蒸小籠包」　我的孩子不打

快訊／哏圖女孩驚傳輕生！得年16歲

快訊／再增5死！今本土狂飆30035例、境外增71

影帝小舅子跌下30公尺高坡身亡！

今炸破3萬例「是時候禁內用了？」　專家給答案

指揮中心：快篩陽性即確診！

安珀赫德淚崩全說了！

24歲女6天猝逝　Omicron沒那麼友善「3徵兆注意」

「高登」公司空無一人現場曝光

快訊／勾惡抵達桃園「現場出狀況」開直播赴約：我不會下車

更多

最夯影音

更多
男大生改名「高價鮭魚」　2天狂賺11萬：超級爽

男大生改名「高價鮭魚」　2天狂賺11萬：超級爽
鍾欣凌直播女兒狂喊「馬麻～」逼瘋她XD　「王子來了」超嗨..她萌問：邱勝翊是誰？

鍾欣凌直播女兒狂喊「馬麻～」逼瘋她XD　「王子來了」超嗨..她萌問：邱勝翊是誰？

一家三口偷帶狗進民宿！　被抓包嗆：我們是消費者

一家三口偷帶狗進民宿！　被抓包嗆：我們是消費者

集資100元轉出獨家最大獎　巨型扭蛋機掉「驚喜活橘貓」

集資100元轉出獨家最大獎　巨型扭蛋機掉「驚喜活橘貓」

韓國人搜尋最多台灣人前三名！　聽到峮峮他超興奮：怎會不關心呢

韓國人搜尋最多台灣人前三名！　聽到峮峮他超興奮：怎會不關心呢

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面