新任檢察長入圍名單曝光　「12人搶6缺額」待法務部長圈選揭曉

▲法務部常務次長張斗輝在內12名資深檢察官入圍角逐新任檢察長。（資料照／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

高檢署檢察長邢泰釗即將在接任最高檢察署檢察總長一職，連帶牽動今年全國檢察高層人事調動，預計將有6個檢察長缺額，票選檢察人事審議委員今天從31名自薦或受推薦的候選人中，選出缺額2倍的12名入圍者，將由法務部長蔡清祥從中圈選6名新任檢察長，預計13日公布最後結果。

票選檢審委員聯合公告如下：

九位票選檢審委員於今（今（5 ）日上午 11 時起召開檢審會之會前會，

擬 自有意願遴任檢察長之候選人中， 推薦 6 名檢察長缺額之一倍人

選共 12 位，經多輪討論及表決後，決定向檢審會推薦入圍名單如

下：

張斗輝

最高檢察署主任檢察官代理法務部常務次長 20 期

鄭銘謙

法務部廉政署署長 26 期

張宏謀

臺中高分檢署主任檢察官 26 期

林錦村

法務部檢察司司長 28 期

毛有增

法務部保護司司長 30 期

李海龍

臺高檢署檢察官調法務部司法官學院主任秘書 33 期

陳盈錦

新北地檢署檢察官 33 期

謝名冠

臺中高分檢署檢察官 34 期

郭景東

臺中高分檢署檢察官 36 期

許鈺茹

臺高檢署檢察官 36 期

黃元冠

高雄高分檢檢察官派駐法務部廉政署南調組組長 37 期

林漢強

臺北地檢署檢察官派駐法務部廉政署視察室主任 38 期