新任檢察長入圍名單曝光　「12人搶6缺額」待法務部長圈選揭曉

▲法務部常務次長張斗輝在內12名資深檢察官入圍角逐新任檢察長。（資料照／記者李毓康攝）
記者劉昌松／台北報導
高檢署檢察長邢泰釗即將在接任最高檢察署檢察總長一職，連帶牽動今年全國檢察高層人事調動，預計將有6個檢察長缺額，票選檢察人事審議委員今天從31名自薦或受推薦的候選人中，選出缺額2倍的12名入圍者，將由法務部長蔡清祥從中圈選6名新任檢察長，預計13日公布最後結果。
票選檢審委員聯合公告如下：
九位票選檢審委員於今（今（5 ）日上午 11 時起召開檢審會之會前會，
擬 自有意願遴任檢察長之候選人中， 推薦 6 名檢察長缺額之一倍人
選共 12 位，經多輪討論及表決後，決定向檢審會推薦入圍名單如
下：
張斗輝
最高檢察署主任檢察官代理法務部常務次長 20 期
鄭銘謙
法務部廉政署署長 26 期
張宏謀
臺中高分檢署主任檢察官 26 期
林錦村
法務部檢察司司長 28 期
毛有增
法務部保護司司長 30 期
李海龍
臺高檢署檢察官調法務部司法官學院主任秘書 33 期
陳盈錦
新北地檢署檢察官 33 期
謝名冠
臺中高分檢署檢察官 34 期
郭景東
臺中高分檢署檢察官 36 期
許鈺茹
臺高檢署檢察官 36 期
黃元冠
高雄高分檢檢察官派駐法務部廉政署南調組組長 37 期
林漢強
臺北地檢署檢察官派駐法務部廉政署視察室主任 38 期
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