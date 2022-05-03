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「臺灣檢察法鑑」中英文出版　蔡清祥：促進檢察業務國際化

▲「臺灣檢察法鑑」皇華臺灣 鑠法薪傳3日上網 。（圖／臺高檢提供，下同）

▲「臺灣檢察法鑑」皇華臺灣 鑠法薪傳3日上網。（圖／臺高檢提供，下同）

記者陳崑福／台北報導

臺灣高等檢察署5月3日早上在啟用的第三辦公室博愛講堂，發表77週年史實特刊「臺灣檢察法鑑—皇華臺灣 鑠法薪傳」乙書，法務部蔡部長清祥、最高檢察署江檢察總長惠民及臺灣桃園地方檢察署陳代理檢察長維練等均蒞臨指導。

▲「臺灣檢察法鑑」皇華臺灣 鑠法薪傳3日上網 。（圖／臺高檢提供，下同）

▲「臺灣檢察法鑑」皇華臺灣 鑠法薪傳3日上網 。（圖／臺高檢提供，下同）

法務部蔡清祥部長致詞時表示，「臺灣檢察法鑑」完整呈現臺高檢署與時俱進之成果，除依循歷史軌跡，紀錄檢察制度及機關發展沿革外，另選錄並連結所屬各地檢署及分署署誌及重大案件紀實；復藉由財團法人臺灣更生保護會、財團法人犯罪被害人保護協會專章之介紹，呈現司法保護業務推動成效，以此展現剛性司法的公益與柔性司法的關懷，最後以展望為結語，為後人開啟新視野。更難能可貴的是，以中英文雙語撰述，為將來日益頻繁之國際交流奠下基礎，促進檢察業務之國際化。

▲「臺灣檢察法鑑」皇華臺灣 鑠法薪傳3日上網 。（圖／臺高檢提供，下同）

今日發表會由臺高檢署邢泰釗檢察長、陳檢察官兼書記官長佳秀及英文版審查顧問臺灣臺北地方檢察署林檢察官黛利共同就「臺灣檢察法鑑」之出版緣起、編輯方向及紀要為簡報。

臺高檢表示，該署自民國1945年11月1日起建制至今已77年，期間歷經一連串變遷與更迭，為呈現機關與時俱進之成果，以利經驗傳承，研案究理，特彙編77週年史實特刊-「臺灣檢察法鑑」中英文版套書，期客觀重現歷史軌跡，整理前人智慧歷程，落實「依於法、研於案、究於理」之精神，以之作為提升檢察業務精進之參考。

「臺灣檢察法鑑—皇華臺灣 鑠法薪傳」編輯方向有1、傳承本署及所署檢察機關史實。2、聚焦檢察業務未來展望。3、放眼國際、雙語呈現三個方向。並分三冊，有8八個篇章、28史(集結全國28個檢察機關及分署成為現代檢察「28史」)。第一冊：「檢察機關沿革」、「臺灣高等檢察署組織與業務」；第二冊：「所署檢察機關概述」、「附錄」、「財團法人臺灣更生保護會」、「財團法人福建更生保護會」、「財團法人犯罪被害人保護協會」；第三冊：「展望—2022年臺灣高等檢察署檢察行政與業務之檢討與策進」。

其特色有七大項，分別是系統化、電子化(上網電子化，達到環保、減紙、減碳目標)、精實化(另增加重大災害與癘疫專章，就臺鐵太魯閣號408次列車事故與嚴重特殊傳染性肺炎期間偵查、相驗及執行案件等應變及權宜作法為記述，提供後續處理此類案件之參考)、國際化(是臺高檢署近80年來第一本英文書籍犯罪偵查及打擊已跨越國際藩籬，以利世界各國增進對我國高度法治化之認知，而能彼此信賴，共同維護司法正義)、前瞻性(理念、檢察業務展望、檢察行政展望)、落實剛柔並濟的司法、結合司法之美與臺灣之美(司法之美與本土藝術創作結合在一起，儘量呈獻給國人高品質、高藝術性、本土性的檢察法鑑)。

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