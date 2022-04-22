檢察長遴選報名截止　票選檢審委員公告最終版31名候選人

▲檢審會公布31為最終版檢察長候選人名單，將從中遴選入圍名單交由法務部長圈選。（示意圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

針對全國檢察機關今年將有4到6個職缺調動，由基層檢察官票選的檢察人事審議委員，稍早公布檢察長遴選名單，原本上午名單僅29人，到下午5點截止前，法務部法制司司長黃玉垣，以及新北地檢署檢察官陳盈錦2人追加掛號，總計有31人有意角逐檢察長職務，票選檢審委員公開徵求各界對這31人的意見，將開會討論決定推薦給法務部長圈選的入圍名單。

最高檢檢察總長江惠民任期將於5月7日屆滿，總統已提名高檢署檢察長邢泰釗擔任新總長，加上台中高分檢檢察長謝榮盛、新北地檢檢察長徐錫祥、高雄地檢檢察長莊榮松3人職期也將屆滿，桃園地檢署檢察長出缺，估計全國將有4到6名一、二審檢察長職缺。

票選檢審委員公布最終版31位角逐人選中，期別最資深的是代理法務部常務次長張斗輝，最低的是北檢派廉政署視察室主任林漢強，票選檢審委員將從即日起，到5月4日為止，公開徵詢意見後，由檢審會在5月6日加開會議，預計提出缺額2倍的入圍名單，交由法務部長蔡清祥在5月13日公布遴選結果。



全體票選檢審委員聯合公告全文如下

公告時間：

111年 4月 22日 晚間 7 00

全體票選檢審委員聯合公告：

公布111年 有意願參加檢察長遴任者名單31位及公開徵求各界意見

一、 全體票選檢審委員 經 彙整有意願參 加 檢察長 遴任者 名單，至111年 4月 22日 下午 5:30截止期限為止，共計 31位。經向法務部人事處確認後，均符合 遴任檢察長之 資格。

二、 全體票選委員將自該份名單中，依法官法規定，建議職缺二倍人選，並 於 111 年 5月 6日 （五）提交 檢察官人事審議委員會討論及審議後， 推薦予法務部長圈選。

三、 全體 票選檢審委員自即日起，至 111年 5月 4日晚間 12時止， 將 向全國檢察官及各界蒐集意見，並訂於 111年 5月 5日（四 召開會前會討論 推薦 名單。歡迎各界以電子郵件等方式 ，具體推薦或提供意見予任一票選檢審委員。

各界意見僅供票選檢審委員內部討論參考，均不予公開。未具名且難以查證者，將不納入討論。

四、 以下有意願者名單依照司法官期別排列：

最高檢察署主任檢察官 代理法務部常務次長 張斗輝 20期

臺高檢署主任檢察官 呂丁旺 22期

臺中高分檢署主任檢察官 吳萃芳 24期

高雄高分檢署檢察官 蔡國禎 24期

臺高檢署主任檢察官 陳文琪 25期

法務部行政執行署署長 林慶宗 26期

臺中高分檢署主任檢察官 張宏謀 26期

法務部廉政署署長 鄭銘謙 26期

臺高檢署主任檢察官 姜貴昌 27期

法務部檢察司司長 林錦村 28期

法務部法制司司長 黃玉垣 28期

臺中高分檢署檢察官 調法務部參事 郭棋湧 29期

法務部保護司司長 毛有增 30期

臺高檢署主任檢察官 鄭鑫宏 31

臺高檢署檢察官 調法務部司法官學院主任秘書 李海龍 33期

臺高檢署檢察官 吳慧蘭 33期

新北地檢署檢察官 陳盈錦 33期

臺南高分檢署檢察官 曾昭愷 34期

臺中高分檢署檢察官 謝名冠 34期

臺高檢署檢察官 曾文鐘 35期

臺高檢署檢察官 調內政部警政署政風室主任 黃錦秋 35期

臺高檢署檢察官 楊四猛 35期

臺北地檢署檢察官 許祥珍 36期

臺中高分檢署檢察官 郭景東 36期

臺高檢署檢察官 滕治平 36期

臺高檢署檢察官 許鈺茹 36期

法務部行政執行署副署長 吳義聰 36期

臺高檢署檢察官 調洗防辦秘書 蘇佩鈺 36期

高雄高分檢檢察官 派駐法務部廉政署南調組組長 黃元冠 37期

臺高檢署檢察官 調法務部調查局政風室主任 孫治遠 37期

臺北地檢署檢察官 派駐法務部廉政署視察室主任 林漢強 38期



五、 票選檢審委員聯絡方式：票選檢審委員聯絡方式：

施教文：施教文：scw5009@gmail.com

陳宗賢：陳宗賢：Jschen@mail.moj.gov.tw

王聖涵：王聖涵：sheng-han@mail.moj.gov.tw

吳明嫺：吳明嫺：fionamin@mail.moj.gov.tw

黃政揚：黃政揚：sp8999@mail.moj.gov.tw

林志祐：林志祐：rockyo@mail.moj.gov.tw

蔡佰達：蔡佰達：windcloset@gmail.com

蕭永昌：蕭永昌：welsper.0505@gmail.com

陳彥章：陳彥章：cyj026cyj026@gmail.com