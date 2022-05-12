獨／20年賺進超跑界四大名車！看不到車尾燈　將軍親曝狂妄成功學

▲超跑將軍鄭為元南下高雄演講 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導



說到男人的夢想，擁有一輛頂級超跑絕對是人生勝利組指標之一，更遑論同時擁有超跑界四大名車「超跑之王」Bugatti Veyron 16.4、「風神」Pagani Huayra、McLaren P1以及保時捷Carrera GT等。公開車主身分鄭為元，綽號「超跑將軍」因與國防部長二級上將鄭為元同名，而被稱為「將軍」。他擁有驚人的超跑實力，的確讓不少男人嘆氣連車尾燈都看不到。

鄭為元父親1962年創立弘大貿易，含著金湯匙長大的他，看似平步青雲，不料30歲那年一個失誤導致公司虧損四千多萬，父親震怒之下凍結他所有經濟來源，從此被大打入冷宮過了10年渾渾噩噩的日子，甚至連下一餐在哪裡都不知道。直到41 歲生日的前一天夜晚，聽見門外成群野狗吠叫，追出去想制止野狗，鄭為元腦袋頓時一片空白，活到40歲不但毫無成就，還無聊到半夜追野狗，恐懼感兇猛壟罩心頭，讓他下定決心學習改變，隻身赴日本深研各項專業知識，學成後得到父親認可接手家業。

▲超跑將軍鄭為元南下高雄演講 。（圖／記者吳奕靖翻攝）



危機就是轉機，鄭為元分享，弘大貿易長久以來與日本生意往來緊密頻繁，2007年因原物料出了問題，導致整批貨不能使用，日本廠商必須認賠三千萬台幣，商場上遇到這種情況，多數廠商會撇得一乾二淨，鄭為元卻二話不說共同承擔失誤，獲得日本廠商大力讚賞，佩服鄭為元講信譽、守承諾的魄力態度，成功使得日本人與弘大貿易的商業關係更上一層樓。2010年鄭為元工作、經濟開始走上坡，陸續實現男人超跑夢，最多曾擁有12輛頂級跑車，總價超過5億元。另外他還組了「IGPC義德動力俱樂部」，立下須擁有特殊車款才得入會的條款，成員經濟實力雄厚，偶爾還可以在媒體上看見鄭為元分享愛車的身影。

MBA商學院會長陳維鈞表示，邀請將軍到商會演講，他首次講出許多人生故事及內心溫柔的一面，甚至消遣自己媒體形象不佳，但私底下是很講求誠信的生意人，展現出鐵漢柔情的一面，演講過程中為中小企業主分享如何面對挫折，還有經營企業如何轉念，不要輕易放棄的經商之道，為因疫情低迷的商業人士，注入一股勇氣與力量。

▲MBA商學院會長陳維鈞 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲超跑將軍鄭為元南下高雄演講 。（圖／記者吳奕靖翻攝）



及肩白長髮、高質感深色西裝，鄭為元儘管年過60體態仍挺拔健壯，看上去雅痞從容不顯老；倒是略帶沙啞的嗓音，讓台下聽故事的人如共同走過滄桑。身分、身價雙高調的他，其實私下不太喜歡出席公眾場合，這次受邀MBA商學院演講，特地南下高雄與會員分享他高潮迭起的人生故事。將軍最後幽默調侃自己，站在台上的人不是知名度很高就是爭議性很高，更不諱言的說自己應該是爭議性很高的那一個，坦率狂妄的方式分享生命經歷，鼓勵現場會員能夠在害怕中找到自己的必修課，在各自領域上發光。