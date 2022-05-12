喪禮上突然「復活」女爬出棺材驚嚇尖叫　「送醫12分鐘」又死了

▲被宣判死亡的女子突然復活，但沒多久又再度死亡。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯女子49歲女子穆哈梅茨亞諾夫(Fagilyu Mukhametzyanov)被誤判死亡，結果在自己的喪禮中醒來並且在爬出棺材，突然「復活」的景象把所有親友都嚇了一跳，而她自己也受到巨大驚嚇開始瘋狂尖叫，家人緊急將她送到醫院，然而才12分鐘便因心臟病發死亡。

這起被自己嚇死的離奇事件，2011年發生在俄羅斯喀山市(Kazan)，穆哈梅茨亞諾夫因為胸痛突然在家中倒下，送醫後被宣判死亡，51歲丈夫法吉利(Fagili Mukhametzyanov)為她舉行喪禮時，選擇打開棺木讓親友瞻仰遺容，沒想到告別式進行到一半，被認為死亡的穆哈梅茨亞諾突然「復活」。

突然醒來的穆哈梅茨亞諾夫，發現身處自己的喪禮上一時之間精神錯亂開始瘋狂尖叫，所以被家人緊急送到醫院。法吉利表示，「她的眼睛在抽搐，我們立即把她送回醫院，可是她在加護病房只活了12分鐘又死去，這一次是真的永別」。

妻子的詭異情況讓法吉利氣憤表示，「我很生氣，想要答案，當他們說她已經死的時候人其實沒死，他們明明有機會可以救她」，對此，醫院發言人薩哈波夫(Minsalih Sahapov)回應，會對事件進行調查。這起事件近來因為外媒報導，再度引發關注，不過目前暫無法得知後續情況。