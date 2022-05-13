「美國市售快篩沒台灣便宜」　網實測這邊買1支62元！一次可買百劑

▲新冠肺炎快篩劑實名制上路民眾排隊搶購。（圖／記者林敬旻攝）

記者葉國吏／綜合報導

疫情爆發，台灣快篩試劑造成搶購，衛福部開放民眾可以自購自用。對此網紅廣告小妹直言「從美國寄回台灣沒比較便宜。」甚至透露其實美國市售快篩沒看過比台灣價格更低的。另外也有網友發現，其實從境外電商香港草莓網買快篩，平均1支只要67元。

廣告小妹在臉書發文指出「從美國寄快篩回台灣，我自己算了一下，沒有比較便宜啊 ...」她說美國市售快篩價格沒看過比台灣價格更低，如果不想花錢買快篩就要跟藥房申請，藥房則會去跟保險公司收錢。「但不是你想買多少就能買多少，且你首先要有保險。」

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▲廣告小妹指稱，美國市售快篩沒看過比台灣便宜的。（圖／翻攝臉書）



不過有網友發現，香港草莓網愛康（AIKANG）牌快篩，1支僅賣67元（新台幣，下同），20入組平均更只要62元，幾乎是台灣市場價格的1/3，消費滿1500元即可免運送台灣。

即使用不到100支這麼大量，下單20入組，運送至台灣運費也只要150元，結帳總金額為1389元，平均1支不到70元一樣相當便宜。

不過要特別注意的是，跨境網購快篩試劑得經過正式報關程序，且在今年6月30日前每人僅限輸入一次，上限為100劑。此外，民眾自行輸入雖不限定為衛福部核准之EUA產品，但產品安全及有效性需自行負責。