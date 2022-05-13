獨／20歲辣妹確診...聲音「粗如鴨子」　腰痛像針刺無法下床

記者黃宥寧／綜合報導

確診後帶來哪些後遺症？20歲從事服務業的庭瑄，擁有凹凸有致的姣好身材。打完2劑BNT的她，在本月1日類感冒症狀，先自行快篩，呈現陰性，但身體仍感到不適，2天後再快篩一次呈陽性確診。確診後，她喉嚨嗓出現疼痛，渾身如扎滿荊棘的痛，腰痛到無法下床，但令她傻眼的是，確診後聲音竟像「鴨子」般粗又低。

▲20歲庭瑄身材姣好，確診後後第三天轉為陰性，但沒想到卻出現聲音沙啞的異狀。（圖／庭瑄提供）

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打兩劑BNT庭瑄接受《東森新媒體ETtoday》訪問，指出5月1日身體開始不適，自行快篩為陰性，但過了2天症狀加劇，心裡開始有些不安，再自行快篩一次，呈現2條線確診，立刻全副武裝出發到醫院做PCR，返家同時，她不斷打開健保快易通，心裡不斷期盼是陰性，但晚上看到結果仍是陽性，也讓她當下瞬間感到有些徬徨。

▼自行快篩呈陽性。 （圖／庭瑄提供）

庭瑄確診首日開始喉嚨癢、鼻塞、咳嗽、拉肚子、肌肉痠痛，第二天起床，發現自己的聲音從細細柔柔，變成低沉沙啞「破鑼嗓」，讓她心裡相當不安又著急，好險喝了溫開水直到當天晚上聲音就好多，但沒想到腰卻痛到無法下床。

▼確診後第3天轉陰性。（圖／庭瑄提供）

遭逢如此突如其來的身體巨變，讓她相當害怕，因為她僅打兩劑疫苗，會不會像新聞報導的「輕症直接轉為重症」，就這樣提心吊膽一整晚，第三天睡覺起床，咳嗽、鼻塞等症狀竟然都好轉，晚上自行快篩就呈陰性。

確診到康復雖然僅短短3天，但讓庭瑄體悟到健康的重要，同時她也不斷仔細回想傳染源頭從哪裡來，也擔心從事服務業，怕病毒從她身上散播出去給客人，雖然至今仍未收到物資包或是衛生所等相關單位電話，但她也認為現在算「非常時期，需共體時艱」得多點體諒少點指責。