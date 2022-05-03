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新竹大車站綜合規劃案送交通部審查 先導工程預計10月開工

▲新竹市長林智堅向蔡英文總統報告大車站計畫。（資料照）。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅向蔡英文總統報告大車站計畫。（資料照／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長林智堅今宣布，經市府、台鐵、鐵道局密集研商取得共識，新竹大車站綜合規劃案上（4）月底已送交通部審查，送審規劃案內容包含施工工法、土地開發方式等；也規劃先導工程包括：設計臨時車站、第四月台及跨站陸橋等，預計將可在10月動工。後續交通部若審查通過，大車站獲前瞻核定之65億經費也可按年度執行狀況陸續動支，並交由中央軌道工程單位接手，啟動後續細部設計。

林智堅表示，新竹市是一座年輕古城，也因竹科肩負國家經濟發展及國際戰略地位，他上任後積極爭取中央補助推動公共建設，改善城市步行、休憩環境與基礎設施，但市區長期以來卻因鐵路阻絕，影響前後站兩側地區整體發展與交通系統串連，鐵路沿線亦有多處公私有土地受限於鐵路設施及臨路條件而缺乏發展動能。

因此，他提出新竹大車站計畫，縫合鐵路兩側步行系統、整合大眾運輸轉乘功能及都市活動，並針對周邊公有土地進行活化利用，帶動商圈復甦。未來「大車站12345」，將以1座百年古蹟、2座南北公園、整合輕軌、火車、轉運站3個車站、將跨站平台4周連結、整合周邊5處開發區，強化新竹車站交通樞紐機能，打造台灣軌道建設新典範，也讓大新竹持續成長、發展。

都市發展處處長許志瑞表示，新竹大車站計畫以低成本、高效益的「跨站平台」取代高成本的「鐵路立體化（高架化、地下化）」，更評估在不影響現有車站與鐵路營運的前提下，提供市民及鐵路營運單位新選擇。

都市發展處表示，本次新竹大車站綜合規劃案包含開發範圍、建築物用途、未來場站動線、施工方式，都是市府與規劃團隊、台鐵、鐵道局研商後之共識；待交通部審核通過，將可啟動下一階段，由中央軌道單位鐵道局接手，邀請建築師進行實體細部設計，進行專業工程規劃。

都發處指出，未來擬10月可啟動先導工程，預計將採興建臨時站、軌施工方式，優先施做第四月台、跨站臨時陸橋及臨時車站，將施工區域與營運區域各自獨立區隔，即可全天候施做，以縮短工期並維持車站營運機能及安全。

市府指出，林智堅市長上任後推動新竹車站改造三部曲，首部曲改善新竹轉運站，並為前後站地下道進行50年大改造；二部曲改造站前廣場，並於後站增設風雨走廊；三部曲大車站計畫正如火如荼推動中，期待台灣首座大型複合式跨站平台能早日實現，成為大新竹核心交通樞紐及都市發展新引擎。

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