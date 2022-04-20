　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

竹市Youbike2.0全新20站大點名　7月起逐步開站

▲YouBike設置以來廣獲各界肯定與好評。（圖／新竹市政府提供）

▲YouBike設置以來廣獲各界肯定與好評。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市公共自行車將全面升級為YouBike 2.0，新竹市長林智堅宣布新增20處站點名單，預計今年7月逐步開站、9月建置完成，20站點全名單請見圖示，設置方向包括：學校（如新竹高中、建功高中等七所學校）、商圈與設施（大潤發、兒童探索館、台大新竹分院）、觀光景點（城隍廟、賞蟹步道、頭前溪左岸出入口）。明（112）年預計再新設34站，全市達119站。

新竹市政府表示，YouBike設置以來廣獲各界肯定與好評，市府團隊將和微笑單車公司攜手加速新增站點，也推動公共自行車升級計畫，今(111)年2月決標，由舊有系統升級到2.0，預計先從現既有之50站升級，採YouBike 1.0及2.0共站營運，每一站點都會有部分車柱改為2.0。

交通處長倪茂榮指出，觀察過去YouBike使用率，租借地點多位於交通節點、學校、機關、商圈及觀光休閒景點等人潮密集區域，學生是最主要使用族群、其次為觀光旅遊或機關院所洽公，因此今年新設20站將依此原則設置，以滿足市民通勤、通學、購物及休閒需求，提升交通便利性。

交通處指出，新設20站採3階段建置及營運，第一階段新設7所學校站點，包含新科國民運動中心（新科國中）、建功高中、新竹高中、竹蓮國小、民富國小（民富公園）、世界高中（介壽路）、育賢國中，同時也將既有50站點改為1.0、2.0共站，預計7月營運。

第二階段設置交通節點、醫院、住宅區、商場及機關共5處，有大潤發（一品公園）、北新竹車站後站、新竹市身心障礙者就業綜合大樓、兒童探索館、台大醫院新竹分院，預計8月營運。

第三階段設置觀光休閒景點共8處，如城隍廟、香山天后宮、賞蟹步道、港南濱海風景區、南港賞鳥區、中華路一段（頭前溪左岸出入口）、舊社出入口停車場、古賢出入口舊港橋下，串聯竹市景點，預計9月營運。

交通處說明，竹市YouBike自105年6月啟用迄今，全市目前已建置65站（含新竹科學園區15站），共計1,540輛車，使用人數已超過710萬人次` ，今年初與微笑單車公司合作升級YouBike 2.0，減少民眾系統轉換不便，預計上半年完成既有50座YouBike1.0及2.0共站營運之外，今年再新設20站。

交通處補充，明（112）年將再新設30站，同時與基地開發合作由開發單位捐贈站點，滿足未來基地開發後衍生交通需求，捐贈站點預計在慈雲路與埔頂三路、光武國中、公道五路與東進路及竹科X基地等4處設置站點，明年全市累計達119站。市府也持持續蒐集各方建議，評估增設站點，讓市民生活品質與交通便利性再升級。

►這咖「德國製鐵鍋」讓你一秒變神廚！

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
快訊／桃園4張滿滿足跡　多家KTV、金沙酒店、大潤發
陳時中坦言月底恐單日破萬　柯文哲說「不奇怪」：韓國1天62萬
獨／北市拉麵店廚師「確診未隔離」還去上班！　員工怕爆
本土確診「累計1萬5217例」！　新北破5千分佈曝
快訊／放棄清零！　北市今起「不公布足跡、細胞簡訊」
快訊／北市簡化疫調「5大類才被匡列」　柯文哲：確診自己招
快訊／新北某國小蘭嶼戶外教學　1生確診「107人被留島上」
快訊／「獅子會聯誼」6大2小確診　海量足跡滿3頁
快訊／北市12行政區全都有確診！　「這區79例」最多
LIVE／北市爆471例！　柯文哲最新說明
快訊／高雄獅友「脫罩嗨歌+敬酒」25人群聚 　衛生局要罰了
未來進學校要打3劑！陳時中：生活不想受限就打好打滿
快訊／本土+2386「分佈21縣市」　新北822例最多
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

疫情期助防菌抗疫好物　關山小弟無償製作「小鎮藏寶圖」

台南麻豆消防分隊妙手回春　鬼門關救回民眾

台灣應材贊助策展人培力計畫 竹市美術館新銳策展人出爐

竹市Youbike2.0全新20站大點名　7月起逐步開站

高雄移民署向新住民宣導防詐撇步　兼移工線上申辦便民措施

阿北煮午餐突頭暈...忘爐關火就上床　屏東警破屋救人

山區導航竟迷途！誤入陡峭山路陷泥濘　駕駛CALL警救援解危

電動機車試乘體驗！台東申請購車補助超過5成　最高補助1萬7

企業回饋社會　允大鋁業捐贈南消災情勘查車1部

桃園市府協助居民向美福倉儲求償　分級賠償27里合計約1千萬

警深夜執勤低頭「打手遊」　民眾錄影嗆：玩得爽嗎？

李妍瑾確診抱怨防疫旅館2人1室　怒譙：又不是犯人..再怨「晚餐像廚餘」

路口讓行人...小黃按2聲喇叭　台北男決定不忍了怒吼：叭X小

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

噁！殺蟲劑噴進洗手台溢水孔　蟑螂家族竄出「全員逃走中」

林瑞陽、張庭96套房產遭查封！　總市價79億…公司傳銷違法

和老公差30歲遭酸「為了錢」　妻霸氣回：女人價值自己創造

重機男時速142噴1萬2千元！　他實測質疑「區間測速出包」

李燕「打三劑疫苗」仍確診！親曝身體狀況　粿粿老公范姜彥豐確診...她懷孕急做PCR

戲精柴想吃零食到廁所假蹲　媽被騙傻眼：妳根本沒尿！

疫情期助防菌抗疫好物　關山小弟無償製作「小鎮藏寶圖」

台南麻豆消防分隊妙手回春　鬼門關救回民眾

台灣應材贊助策展人培力計畫 竹市美術館新銳策展人出爐

竹市Youbike2.0全新20站大點名　7月起逐步開站

高雄移民署向新住民宣導防詐撇步　兼移工線上申辦便民措施

阿北煮午餐突頭暈...忘爐關火就上床　屏東警破屋救人

山區導航竟迷途！誤入陡峭山路陷泥濘　駕駛CALL警救援解危

電動機車試乘體驗！台東申請購車補助超過5成　最高補助1萬7

企業回饋社會　允大鋁業捐贈南消災情勘查車1部

桃園市府協助居民向美福倉儲求償　分級賠償27里合計約1千萬

俄軍殘殺自家傷兵！開坦克「狠狠輾過」影片曝　同袍悽慘躺地

疫情期助防菌抗疫好物　關山小弟無償製作「小鎮藏寶圖」

柯文哲需要你！北市招募退休醫護日領5000、房務日領1500

台南麻豆消防分隊妙手回春　鬼門關救回民眾

這樣也能騙！「幫我治好新冠就付3千萬」　貴婦乾媽被抗511萬

疫情「指數上升」桐花季照辦？　新北：防疫不能做好該停就停

斯里蘭卡示威「警察開槍」釀1死　民生經濟崩潰！每日停電13小時

人妻遭15村民集體虐打！　丈夫懷疑被綠強迫「再婚小王」畫面瘋傳

憂「2歲童條款」被濫用？柯文哲：少數人趁機跑出去玩　抓到罰3000元↑

獅子會群聚又來！2天年會爆高雄25人染疫　聚會餐廳暫停營業清消

悄悄進入前女友家...看她只穿內褲躺床 渣男硬上「瘋狂衝刺」：原諒一次

地方熱門新聞

生人迴避！彰化社頭20日晚「送肉粽」 路線曝光

79歲老婦打3劑突破性感染　無症狀傳染6人

港澳移居桃園人數逐增　落實援港措施

大叔網路援交被要求買遊戲點數「驗身」

青埔週邊小學總量管制　抽中入學籤「祖上積德」

徐榛蔚、傅崐萁拜會證嚴　爭取引進兒童專用疫苗

大甲媽回鑾攤販哀：遊客少了7成

南投+4！2人曾赴台北聽阿妹演唱會

割草機噴飛石頭擊中腹部　警鳴笛開道送醫

台南學甲警科技護瓜

桃市府協助美福火災影響居民　求償約1,000萬

導航迷途陡峭山路陷泥濘　駕駛深夜求警解危

台南4月份維持現行防疫措施

桃園景福宮慶註生娘娘生日　金鏟子助好孕

更多熱門

相關新聞

竹市YouBike 2.0系統上路　今年再增20站

竹市YouBike 2.0系統上路　今年再增20站

新竹市公共自行車將全面升級，新竹市長林智堅表示，今（111）年全市50座YouBike站點，將全面升級為YouBike 2.0，今年將採「共站營運」模式，部分車柱、車輛先升級為YouBike 2.0、同時保留部分原有YouBike 1.0車柱。市府也宣布，正規畫在商圈、學校等熱點今年再增20站、明（112）年再新增30站，屆時全市累計115站（含新竹科學園區15站），目標市區每步行5至10分鐘即有一站，提供民眾更優質、便利的公共自行車服務。

竹市啟動延平路16處路口時制重整

竹市啟動延平路16處路口時制重整

公道三5月啟用打通竹市外環　新竹人等了30年

公道三5月啟用打通竹市外環　新竹人等了30年

慈雲路停車場春節前啟用

慈雲路停車場春節前啟用

打開清大圍牆　竹市光復路綠門戶工程開工

打開清大圍牆　竹市光復路綠門戶工程開工

關鍵字：

新竹市交通處

讀者迴響

熱門新聞

「陳時中大失職！」　他見一件事心寒了

快訊／今日本土狂燒2386例　另增95境外

男童自帶2陰莖　醫聽1句話果斷切掉大的

孫瑩瑩熱戀保時捷嫩男！一上車就超猴急

買豪華新大樓「鄰居全是8年級生」！他崩潰了

連5天破千！專家點名3類人別玩了　估120天達共存

本土+2386「分佈21縣市」！新北822例最多

團購球鞋被爆是假貨…破百名網紅道歉　廠商發聲明了！

誤報「新北市遭共軍導彈擊中」　華視道歉

YT頻道挑戰「沙拉油環島一圈」！

破百名網紅「開團購賣假球鞋」集體道歉！受害者分2派怒了

台鐵勞動節　退票免手續費

「算命師說他以後是殺人犯」　媽揪友揍3歲兒

李燕確診直播「聲音沙啞」　無奈嘆：真的沒想到！

孫協志爆求婚小10歲女友夏宇童！

更多

最夯影音

更多
警深夜執勤低頭「打手遊」　民眾錄影嗆：玩得爽嗎？

警深夜執勤低頭「打手遊」　民眾錄影嗆：玩得爽嗎？
李妍瑾確診抱怨防疫旅館2人1室　怒譙：又不是犯人..再怨「晚餐像廚餘」

李妍瑾確診抱怨防疫旅館2人1室　怒譙：又不是犯人..再怨「晚餐像廚餘」

路口讓行人...小黃按2聲喇叭　台北男決定不忍了怒吼：叭X小

路口讓行人...小黃按2聲喇叭　台北男決定不忍了怒吼：叭X小

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

噁！殺蟲劑噴進洗手台溢水孔　蟑螂家族竄出「全員逃走中」

噁！殺蟲劑噴進洗手台溢水孔　蟑螂家族竄出「全員逃走中」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面