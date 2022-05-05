竹市致力建置步行環境　全市人行步道改善達50公里

▲沈慧虹副市長與市府團隊、工程相關團隊現地勘查。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市七年來持續改善人行道、通學步道，累計長度至今已超過50公里，竹市今年再獲內政部營建署經費補助改善市區人行道，今（5）日「中華路二段人行環境改善」開工，新竹市副市長沈慧虹代表出席典禮。她表示，本次再投入3,141萬元，改善中華路總長約1公里的人行步道，作為竹市重要門面、鄰近火車站，第一將縫補台電前人行道斷點、第二改善人行道空間、第三號誌電纜下地、第四設置停車彎等整合停車空間，預計112年1月底完工。

沈慧虹表示，市長林智堅上任後致力推動步行城市與建置步行環境，陸續完成新竹火車站周邊，如站前廣場、人行環境改善串連及騎樓順平。此次再針對車站旁的中華路二段（中正路至東門街）兩側人行步道改善，該處因人行道嚴重破損、無障礙斜坡不符規定，且近中正路中華路、東門街等轉角處無實體人行道，造成人車爭道。

工務處表示，此次工程將補足人行道斷點，改善、新增人行鋪面、行穿線退縮遠離路口、路口人行道擴大、號誌電纜下地及設置公車彎、停車彎、裝卸貨車用車位等，建置安全、友善、舒適人行環境。

工務處表示，此次工程完成後，除提升搭乘大眾運輸工具民眾舒適度外，亦串聯舊城區步行路線、UBIKE，成為友善步行城市。