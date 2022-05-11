政治獻金專戶許可開放網路申辦　監院24日起舉辦12場視訊宣導

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

監察院11日表示，政治獻金網路申報系統自2010年啟用後，就開放擬參選人可採網路申請專戶許可，其中許可設立政治獻金專戶的復函，影響人民權利義務的行政處分，監察院均以掛號郵件送達。另外，為配合2022年地方公職人員選舉，監察院將從5月24日起辦理12場次視訊宣導。

近期有民眾在網路媒體投書，為因應嚴峻新冠肺炎疫情，建議申請政治獻金許可，可以採取網路方式申辦，4年前九合一選舉向監察院申請政治獻金許可高達2300餘戶，如以網路申請許可，不僅可以節省鉅額郵務費用，還可以減少大量行政成本，嘉惠擬參選人及行政機關，一舉數得。

監察院發布新聞稿說明，政治獻金網路申報系統自2010年啟用後，即採多元方式，提供擬參選人網路申請或紙本郵寄申請表的方式，辦理專戶許可作業，以2018年地方公職人員（九合一）選舉為例，經監察院許可設立的專戶有2305戶，其中網路申請許可的有966戶，比率占41.9%。

監察院也指出，因應2022年地方公職人員（九合一）選舉，從今年4月25日起至5月9日為止，向監察院申請許可設立的專戶有373戶，其中網路申請許可的有231戶，比率占61.93%。

監察院說，擬參選人可依自身需求，選擇以網路或紙本方式申請許可設立專戶，在網路e化時代的來臨，擬參選人透過監察院提供的網路申報系統申請專戶許可，具有省時、省錢及安全的優點，歡迎擬參選人多多利用。

監察院表示，依照《政治獻金法》第10條第1項規定，許可擬參選人設立的政治獻金專戶，監察院都是以院函函復，復函是基於行使公權力的行為所製作的行政文書，文書內容對於人民權利義務有重大影響。

監察院說明，許可設立政治獻金專戶的函覆，沒有《行政程序法》第68條第2項所規定，送達得以電報交換、傳真或電子郵件方式為的情形，是監察院上開專戶許可的復函，都是用掛號送達。

監察院表示，為配合2022年地方公職人員（九合一）選舉，以及考量疫情尚未結束，監察院將自5月24日起，辦理政治獻金法視訊宣導共12場次，合併上開許可復函檢附相關宣導文件，提醒擬參選人及相關人員遵守《政治獻金法》規定，並在線上報名參加宣導課程，避免違法而受罰。

監察院說，函復所產生的郵務費用仍無法避免，未來配合選舉期程及視擬參選人開戶情形，監察院將適時檢視調整宣導文件內容及方式，以充分達成宣導成效。