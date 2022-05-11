台北少觀所濫用「緩懲罰」措施　監院糾正要求司法院改善

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

監察院11日表示，台北少觀所濫用「緩懲罰」措施，未依規定處理少年違規事件高達741件，導致霸凌、鬥毆、搖房、性霸凌事件盛行，嚴重違反國際人權公約「兒少最佳利益及成少分界」原則，監察委員王美玉、葉大華提案糾正台北少觀所，並要求司法院、法務部、桃園少觀所檢討改善。

監察院透過新聞稿說明，王美玉、葉大華調查少年觀護所有濫用「緩懲罰」措施處理少年違規事件、屢傳重大欺凌、鬥毆、搖房等事件，監察院司法及獄政委員會於11日通過糾正台北少觀所，並函請司法院、法務部、桃園少觀所檢討改進。

監委調查發現，台北少觀所自2019年2月起至110年4月有濫用「緩懲罰」措施，未依規定處理少年違規事件741件，雖聲稱以教育取代處罰，但未依規定落實輔導及整合外界資源，涉嫌美化違規數字。

監委指出，部分案例涉及管教人員「大管小」、縱容「強凌弱」的偏差次文化，甚至涉嫌掩蓋被害少年遭圍毆成傷等情事，導致所內霸凌、鬥毆、搖房事件盛行，違反公政公約及兒童權利公約揭示之兒少最佳利益原則。

監委也說，桃園少觀所在2020年5月發生未滿17歲的葉姓少年在舍房內，遭4人室友以極為殘忍的手段凌虐及性霸凌，雖然所方自行發現並依規定進行調查、通報，卻將初次觸法且身形瘦弱、性格內向的17歲少年，與4名年滿19歲法院借提寄押的矯正學校學生關押在同一舍房，也違反國際人權公約之成少分界原則。

監委指出，少觀所為少年法庭調查審理期間，暫時收容非行少年進行身心評估及行為觀察的處所，但我國少觀所長期沿用成人監所的管理措施、欠缺鑑別功能及教育理念。

調查報告說明，《羈押法》新增修復性司法相關規定後，各少觀所常見以修復關係為由，草率處理收容少年鬥毆霸凌事件，形成濫用緩懲罰措施，矯正署應與司法院聯繫建構少年矯正機關推動「修復性司法」的正確觀念及作法，並善盡督導之責，以避免執行面發生偏差。

調查報告表示，各少觀所普遍未依規定召開資源聯繫會議、未參與少年法院法庭個案研討會，其中北少觀收容的人數最多，卻嚴重怠於特殊需求少年處遇之資源連結，矯正署未盡督導之責，核有違失。

調查報告指出，各少觀所因主管異動頻繁，難以累積專業；基層管教人員缺乏教育輔導能力，管教方式不一，在面對極大的管教壓力下，普遍士氣低落，導致鑑別工作流於形式，違背《少年事件處理法》修法強化少觀所應具鑑別功能及相關人員應經專業訓練的精神，矯正署應速謀改善之道。

調查報告建議，各法院借提矯正學校學生寄押期間過長、未即時護送受感化教育少年執行，導致少年長期暫收容在少觀所，嚴重損害少年的受教權、影響其聲請免除或停止感化教育的權益，形成少觀所內部管理的困難，造成霸凌鬥毆盛行，司法院應儘速檢討並建立有效的行政管考措施。