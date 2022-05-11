　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

大陸4月CPI時隔5個月「重回2時代」創新高　PPI一年新低

▲▼大陸春節消費首次破1兆人民幣。（圖／CFP）

▲大陸4月CPI年增2.1%。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國家統計局11日發布數據顯示，受疫情和國際大宗原物料價格上漲影響，4月消費者物價指數（CPI）年增2.1%，創5個月高位，超出市場預期。生產者物價指數（PPI）年增8.0%，為1年最低水平，但仍高於市場預期。

據《澎湃新聞》報導，數據顯示，與3月比較，食品價格由3月下降1.2%轉為上漲0.9%，影響CPI上漲約0.17個百分點。因疫情令物流成本上升，加上民眾囤貨導致需求增加，薯類、雞蛋和鮮果價格分別上漲8.8%、7.1%和5.2%；隨著生豬產能逐步調整、政府凍豬肉儲備收儲工作有序展開，豬肉價格由上月下降9.3%轉為上漲1.5%；鮮菜上市量增加，價格由上月上漲0.4%轉為下降3.5%。

非食品價格，受國際油價變動影響，汽油和柴油價格漲2.8%和3% ；受小長假因素影響，機票、交通工具租賃費和長途汽車價格分別上漲14.9% 、6.8%和1.5%。

大陸國家統計局城市司高級統計師董莉娟表示，4月CPI屬溫和上漲，與上月相比升0.4%，年增2.1%。各地區各部門多措並舉做好保供穩價，扣除食品和能源價格的核心CPI穩中有降，年增0.9%，漲幅比上月回落0.2個百分點。

PPI方面，董莉娟指出，盡管國際大宗商品價格高位運行，但各地區各部門堅決貫徹落實保供穩價決策部署，PPI漲幅均有所回落，與上月相比漲0.6%，漲幅比上月回落0.5個百分點；年增8%，漲幅比上月回落0.3個百分點。

國家統計局表示，儘管國際大宗商品價格高位運行，但各地區各部門堅決貫徹落實保供穩價決策部署，所以PPI較3月和去年同期的漲幅均有所回落。

►你沒看錯，契爾氏淡斑精華、金盞花化妝水都打折了！

ET快訊
快訊／侯友宜開設大型篩檢站　「快篩陽」直接領藥、做PCR
原估今確診破10萬！　陳時中曝「平緩原因」
韓歌手偷拍性愛片「友人全看過」！　受害女輕生亡
快訊／統一獅球員快篩陽！　昨晚賽後身體不適
「3人家中昏迷、死後確診」　羅一鈞：長者病情變化快速
豬舍遭雷擊！　母豬「27死130重傷」
「快篩陽=確診」恐爆造假詐保　陳時中：那是保險業的事
快訊／日本跟進南韓！　口罩防疫要鬆綁了
柯文哲被稱「九命怪貓」！連躲6次確診危機　親授防疫小撇步
明起3類人快篩陽=確診　一表看視訊診療流程
專家估大流行「6月中結束」　陳時中：有參考價值
快訊／今本土+57188！新北19620最多　各縣市分佈曝
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

首套陸製深水採油樹完成安裝　衝破全球僅5間歐美公司掌握技術圍籬

阻斷傳播鏈！上海強制入戶消毒　北京「24小時處置」不漏一人

大陸4月CPI時隔5個月「重回2時代」創新高　PPI一年新低

兩岸青年發展論壇舉行　洪秀柱致詞：兩岸融合不可阻擋

江西最順大老虎落馬！　賄絡「某前政協主席」換一把手官職

上海孕婦買雞蛋分鄰居釀禍！志工「上級指示」深夜上門…強逼上繳

青年發展論壇汪洋致賀信：彰顯兩岸同胞強烈交流合作意願

謝長廷稱在日台人「被歸類中國人」受委屈　國台辦：勸他收斂一點

「帝吧」竟是在台灣　國台辦：「強制顯示IP」幫兩岸同胞擦亮眼睛

衛福部等最後通知赴WHA　國台辦：在國際上造勢挑釁都是徒勞

10歲女孩展超強熱炒技能　嫻熟翻鍋料理60道家常菜

騎士遭闖紅燈阿伯擊落　起身見對方躺地滑手機

師傅裝完冷氣忘記出來　卡角落狂鑽41秒想脫困

愛雞養太肥突然休克！　媽急救失敗最終變佳餚

確診15天！PCR5次仍陽性　他曝症狀：心臟快衝出喉嚨

李瑞鎮當經紀人超混「只想到處吃」　尹汝貞傻眼「幹嘛選他」秒開除XD

695公斤毒品證物一次燒掉　首見判決前提早公開銷燬

61萬網紅「全家6人快篩陽性」 不想群聚PCR被指「隱匿病情」崩潰

北海道柯基出門散步　突後悔...挪起短腿倒車

張杰「沒想過分開住」謝娜害羞了　夫妻倆狂放閃…井柏然要吐惹ＸＤ

首套陸製深水採油樹完成安裝　衝破全球僅5間歐美公司掌握技術圍籬

阻斷傳播鏈！上海強制入戶消毒　北京「24小時處置」不漏一人

大陸4月CPI時隔5個月「重回2時代」創新高　PPI一年新低

兩岸青年發展論壇舉行　洪秀柱致詞：兩岸融合不可阻擋

江西最順大老虎落馬！　賄絡「某前政協主席」換一把手官職

上海孕婦買雞蛋分鄰居釀禍！志工「上級指示」深夜上門…強逼上繳

青年發展論壇汪洋致賀信：彰顯兩岸同胞強烈交流合作意願

謝長廷稱在日台人「被歸類中國人」受委屈　國台辦：勸他收斂一點

「帝吧」竟是在台灣　國台辦：「強制顯示IP」幫兩岸同胞擦亮眼睛

衛福部等最後通知赴WHA　國台辦：在國際上造勢挑釁都是徒勞

快訊／侯友宜開設大型篩檢站　「快篩陽」直接領藥、做PCR

羅志祥攻蛋開唱「票房成績出爐」！　鬆口吐真實心情

李準基回春演高中生：我很幸福！　《Again My Life》收視破10%　

快訊／開第一槍！高市府宣布　各校畢業典禮「線上辦理為原則」

首批兒童BNT疫苗接種日延到5／20後？陳時中：很有可能

勞退自提可省稅！最高提繳10.8萬　一表看報稅季勞保3重點

2小時半套1500「便宜到不合理」！　養生館被控妨害風化判無罪

太陽G5狂勝30分主因？　布克：就是高水準防守

LIVE／黃珊珊快篩陽！柯文哲臨時改行程　視察「木柵機廠車來速」

今天不想游！屁孩月月手扶泳池「踮腳走路」　岸上小黃狗看傻眼

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

大陸熱門新聞

澳門2裸女陳屍美獅美高梅酒店！詭異仰躺窗戶旁地上

女子發出「12、0」數字後失聯

他帶秘書回家　假裝女友卻真做了

爽中2710萬頭獎！她全匯給老公：繼續上班

科興年淨賺3600億！卻裁7成員工

他開車「0減速」連撞8車　竟因沒吃早餐

「帝吧」IP竟在台灣　國台辦回應

戳鼻30次快崩潰！他曬「快篩鋼彈」震驚網

上海微解封「紙片喵」得救！

上海孕婦買雞蛋分鄰居釀禍！志工變黑社會深夜上門

陸男撞臉馬斯克秀「菜英文」在推特爆紅 馬斯克本人翻牌：想見

女學生實名舉報講師「道德敗壞」306天無果 南開大學：學校非常重視

李明哲稱被綁架　國台辦回應

國台辦：奉勸謝長廷收斂一點

更多熱門

相關新聞

江蘇江陰：參與連續5輪全員核酸獎錢

江蘇江陰：參與連續5輪全員核酸獎錢

大陸衛健委11日通報，新增本土病例302例，新增本土無症狀感染者1545例，合計1847例，新增死亡病例7例，均在上海。此外，江蘇江陰市疫情聯防聯控指揮部昨天（10日）發布關於鼓勵參加全員核酸檢測的公告。文中提到，自公告發布之日起，憑有效紀錄，連續五輪參與全員核酸檢測的獎勵100元（人民幣，約新臺幣442元），以此類推。

星巴克端午限定「黃麻托特包」

星巴克端午限定「黃麻托特包」

金磚領袖會議、G20、APEC領袖會6月陸續登場 王毅：全球治理進入亞洲時刻

金磚領袖會議、G20、APEC領袖會6月陸續登場 王毅：全球治理進入亞洲時刻

陸：美國家民主基金是「白手套」

陸：美國家民主基金是「白手套」

4月CPI年增3.38％「創近10年高點」　外食費寫14年新高

4月CPI年增3.38％「創近10年高點」　外食費寫14年新高

關鍵字：

CPI大陸

讀者迴響

熱門新聞

小四兒確診高燒40.5度　媽自救72小時感動2萬人

70歲張菲「一劑都不想打」1原因轉念！

貴婦奈奈「一家四口」躲藏處曝　傳侵佔國安密帳通緝犯也在這

快訊／大雷雨炸3縣市　上班上課注意

「兒童1救命藥」大缺貨！藥局心急：真的叫不到

Netflix開鍘寄生用戶！預計「這時間點」就要收費

男星認是更生人「還在假釋期」

深田恭子「連15小時狂喝酒」被吼分手

快訊／今增8死！本土狂飆5萬7188例、境外增28例

快訊／北韓爆「國家級事件」　全國突封鎖

4P夫妻每晚輪流睡　不知孩子生父是誰

2親友快篩陰！醫不信「深戳轉5圈」結果秒愣

公司新人才藝表演「快篩示範」！整個團隊GG了

快訊／日本諧星深夜陳屍家中！享壽61歲

女大生遠距上課忘關麥！洩洪水聲放送全班

更多

最夯影音

更多
10歲女孩展超強熱炒技能　嫻熟翻鍋料理60道家常菜

10歲女孩展超強熱炒技能　嫻熟翻鍋料理60道家常菜
騎士遭闖紅燈阿伯擊落　起身見對方躺地滑手機

騎士遭闖紅燈阿伯擊落　起身見對方躺地滑手機

師傅裝完冷氣忘記出來　卡角落狂鑽41秒想脫困

師傅裝完冷氣忘記出來　卡角落狂鑽41秒想脫困

愛雞養太肥突然休克！　媽急救失敗最終變佳餚

愛雞養太肥突然休克！　媽急救失敗最終變佳餚

確診15天！PCR5次仍陽性　他曝症狀：心臟快衝出喉嚨

確診15天！PCR5次仍陽性　他曝症狀：心臟快衝出喉嚨

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面