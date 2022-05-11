大陸4月CPI時隔5個月「重回2時代」創新高　PPI一年新低

▲大陸4月CPI年增2.1%。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國家統計局11日發布數據顯示，受疫情和國際大宗原物料價格上漲影響，4月消費者物價指數（CPI）年增2.1%，創5個月高位，超出市場預期。生產者物價指數（PPI）年增8.0%，為1年最低水平，但仍高於市場預期。

據《澎湃新聞》報導，數據顯示，與3月比較，食品價格由3月下降1.2%轉為上漲0.9%，影響CPI上漲約0.17個百分點。因疫情令物流成本上升，加上民眾囤貨導致需求增加，薯類、雞蛋和鮮果價格分別上漲8.8%、7.1%和5.2%；隨著生豬產能逐步調整、政府凍豬肉儲備收儲工作有序展開，豬肉價格由上月下降9.3%轉為上漲1.5%；鮮菜上市量增加，價格由上月上漲0.4%轉為下降3.5%。

非食品價格，受國際油價變動影響，汽油和柴油價格漲2.8%和3% ；受小長假因素影響，機票、交通工具租賃費和長途汽車價格分別上漲14.9% 、6.8%和1.5%。

大陸國家統計局城市司高級統計師董莉娟表示，4月CPI屬溫和上漲，與上月相比升0.4%，年增2.1%。各地區各部門多措並舉做好保供穩價，扣除食品和能源價格的核心CPI穩中有降，年增0.9%，漲幅比上月回落0.2個百分點。

PPI方面，董莉娟指出，盡管國際大宗商品價格高位運行，但各地區各部門堅決貫徹落實保供穩價決策部署，PPI漲幅均有所回落，與上月相比漲0.6%，漲幅比上月回落0.5個百分點；年增8%，漲幅比上月回落0.3個百分點。

國家統計局表示，儘管國際大宗商品價格高位運行，但各地區各部門堅決貫徹落實保供穩價決策部署，所以PPI較3月和去年同期的漲幅均有所回落。