大陸下令建「15分鐘核酸採樣圈」 　估年耗費6.5兆

▲大陸當局日前要求，大陸大城市要建立步行15分鐘「核酸採樣圈」。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國務院聯防聯控機制9日召開電視電話會議，會上指出，大城市要建立步行15分鐘核酸「採樣圈」。這是繼封城後又一超大規模、極為複雜的社會實驗。大陸證券機構估算，如果實施常態化核酸檢測，一年耗費的成本將高達1.45兆人民幣（約新台幣6.53兆元），相當於大陸2021年GDP的1.5%。

綜合陸媒報導，常態化核酸檢測對許多人來說已成日常。截至目前，至少有北京、上海、深圳、杭州、大連、南昌、蘇州等17個城市，對進入公共場所要求核酸證明。這涉及約2億人，占大陸總人口的14%。

財經自媒體「智穀趨勢」微信公眾號10日發文形容，「每天核酸一次，續航48小時的時代，可能真的要來了！」這將會是一場涉及兆元財政資金，席捲大陸各大城市的基建。步行15分鐘的生活圈是一個什麼概念呢？大概就是半徑1公里，面積3平方公里的一個圈。放到上海市城區來說，會覆蓋6至10萬人。

目前，杭州提出要建1萬個採樣點，上海已布局9000個，無錫投用了2634個，太原要2000個。相形之下，上海只有不到3000座公廁，北京在巔峰時期也只有2500多個報刊亭。

文章引述東吳證券研究所宏觀團隊公眾號「川閱全球宏觀」研究報告指出，如果未來中國所有的一線和二線城市（2021年人口為5.05億）都實施常態化核酸檢測，一年要耗費1.45兆元（人民幣，下同）。按2021年中國經濟數據計算，這相當於GDP的1.5%，公共財政收入的8.7%。

文章指出，對於深圳、上海、北京這些財政收入幾千億的城市來說，百億元的常態化核酸檢測支出，確實不算很多。但對於很多城市而言，要拿出這筆錢還是有難度。

以現在要求出入公共場所須持48小時核酸憑證的江西省南昌市來說，如果一個月免費提供做15次核酸，按常住人口644萬人估算，再加上需要配置1.79萬名採樣人員，一年要花費高達108.41億元，占南昌2021年財政收入的22.4%。

核酸檢測到底多花錢？以上海為例，據大陸自媒體「真叫盧俊」估算，從3到4月，平均每天約有567萬個上海人做核酸檢測。1個月的時間，僅核酸檢測一項支出，約55.34億元左右。從3月27日開始，上海還進行抗原檢測，兩項檢測總共達76.09億元。

在嚴格篩查和防疫措施下，大陸本土疫情逐漸趨緩，據大陸衛健委11日通報，本土病例222例（上海144例，北京35例，河南21例，青海13例，吉林3例，廣東3例，遼寧2例，貴州1例）。新增本土無症狀感染者1630例（上海1305例，遼寧85例，河南77例，江蘇47例，四川25例，青海25例，浙江20例，江西14例，北京11例，河北10例，貴州4例，吉林2例，廣東2例，廣西2例，山東1例）。