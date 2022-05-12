陸稱「一中原則」阻台參加WHA　外交部怒：謊言誤導國際社會

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

第75屆世界衛生大會將在本月底登場，外交部與衛福部全力爭取台灣以觀察員身分與會，但中國外交部卻稱按照「一個中國」原則，中方不能同意台灣參加今年世衛大會。對此，外交部發言人歐江安12日在例行記者會回擊稱，中國政府重彈其「一中原則」陳腔濫調，更不當曲解聯大第2758號決議及WHA第25.1號決議內涵，只是凸顯中國共產黨極權政府持續以悖離事實的謊言誤導國際社會，不斷打壓台灣人民的健康人權。

歐江安批評，在全球齊力防疫的時刻，中國政府卻無所不用其極阻撓台灣參與「世界衛生組織」（WHO）及世界衛生大會（WHA），顯見中共以政治凌駕人民健康，罔顧人民福祉；中國共產黨政權惡劣本質與橫蠻打壓，令人不齒。

歐江安強調，台灣身為全球負責任的國際夥伴及重要利益攸關者，對於促進疫後復甦的能力與具體貢獻，國際社會有目共睹，近年友邦及理念相近國家支持台灣參與WHA的力道不斷增長，足證台灣參與WHA的訴求已獲國際社會強烈認同與支持。

外交部重申，只有台灣的民選政府才能在WHO及其他國際組織代表台灣2,350萬人民；台灣人民的健康人權由我國政府來守護，中國政府無權、也無能力代勞。外交部呼籲中國政府應以負責任的態度看待全人類的衛生安全，切勿再以偏狹自私的政治考量，忽視國際社會支持台灣參與全球防疫合作的強大聲量與力量。

此外，對於說明我方參與WHA情形，歐江安說明，目前我方尚未收到邀請函，外交部與衛福部將持續爭取以觀察員身分出席WHA，相關努力從未停止，也會爭取到最後一刻。衛福部將由政務次長李麗芬率領「世衛行動團」赴日內瓦表達台灣參與WHA的訴求與決心。

歐江安表示，本年WHA會場不設旁聽席，也不開放各國辦理周邊活動，但會議將作公開轉播。我國世衛行動團也將透過場外活動與各國代表團及醫衛專家學者就對抗疫情等全球公衛事務進行專業交流；例如我國國際合作發展基金會與相關國際機構將在WHA會議期間合辦的「緊急事件下強化健康照護之可近性」論壇。