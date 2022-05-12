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夫妻共組竊電纜線鴛鴦大盜　南警逮人起獲50米電纜線

▲台南市警學甲分局警方，據報查獲楊姓夫妻偷剪工寮電線，起獲50米電纜線贓物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警學甲分局警方，據報查獲楊姓夫妻偷剪工寮電線，起獲50米電纜線贓物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市新營區一對楊姓夫妻，因為缺錢花用，11日凌晨4時許至學甲區偷剪工寮電線後離去，經被害人於7時許發現後向學甲分局警方報案，警方迅速鎖定犯嫌身分，將59歲楊姓男子夫妻2人傳喚到案，並起獲50米電纜線贓物，全案依竊盜罪嫌送辦。

▲台南市警學甲分局警方，據報查獲楊姓夫妻偷剪工寮電線，起獲50米電纜線贓物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

學甲警分局表示，59歲楊姓男子及46歲賴姓女子等夫妻2人，11日返回岳母家，見住家旁工寮圍籬上有電線，因缺錢花用，兩人即以老虎鉗將該處長達50米電線剪斷後綑綁成捆，後因老婆跌倒受傷，便將偷來的電纜線藏匿於草叢後離去，欲伺機再回取變賣。

▲台南市警學甲分局警方，據報查獲楊姓夫妻偷剪工寮電線，起獲50米電纜線贓物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經學甲分局警方鎖定犯嫌身分後，動員該分局偵查隊及學甲派出所警力，至犯嫌可能出沒地點埋伏、守望，於案發後7小時在學甲區台19線上發現犯嫌2人，馬上即帶返分局偵辦，全案偵訊後依竊盜罪嫌送辦，並擴大偵辦中。

▲台南市警學甲分局警方，據報查獲楊姓夫妻偷剪工寮電線，起獲50米電纜線贓物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

報案人對警方全力緝捕嫌疑犯，追回其賴以農作之財物，得以減少其種植之酪梨及龍眼的損失，表示稱讚及大力感謝；學甲警分局長蔡宗昌表示，員警於受理報案後，即能就現場跡證及運用科技設備，掌握犯嫌身分，透過分析資料，了解其生活作息、動態，才能於7小時內查獲犯嫌到案，特別嘉勉警員辦案效率及能力。

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