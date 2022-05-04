水電工白天修娃娃機台　晚上揪團偷電纜線…穿同件衣服露餡

記者陳以昇／新北報導

新北市一名修理娃娃機台電路的男子，趁施工期間找2名朋友到社區B2地下室竊取電纜線，2天後，社區主委帶著電機保養技師要進行保養工程時，發現電纜線被剪斷多節，立即報警，警方成立專案小組，先後逮捕3名竊賊到案，還在他們身上起獲毒品安非他命，訊後依毒品罪及加重竊盜罪移送偵辦。

▲楊男等3名竊賊持油壓剪到大樓B2偷電纜線 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

據了解，上個月（4月）16日凌晨，38歲楊姓男子受僱到新莊區新泰路上一處社區大樓1樓的娃娃機店修理機台電路；由於銅線價格飆漲，楊男心生歹念，找來45歲劉男、52歲黃男，跑到大樓地下室用油壓剪竊取電纜線變賣。

從監視器影片顯示，3人在B2地下室停車場來回查看，確定電纜線位置後，由黃男持油壓剪切斷電纜線，3人先後猛力各抽拉走1條電纜線後離去，黃男擔心被發現，還返回將斷了好幾節的電纜線整理好，塞回天花板。

18日下午，社區主委帶著電機保養技師前往地下室進行保養工作時，赫然發現停車場天花板管線遭剪開，好幾條電纜線被剪斷，急忙報警協助。警方立即成立專案小組調查，25日，有住戶發現楊男在娃娃機店內維修機台，穿著服裝跟16日一樣，偷偷報警，警方立即到場將他逮捕。

▼遭剪斷的電纜線 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方突破楊男心防，掌握劉男即黃男行蹤，5月3日分別在基隆深澳坑路及石碇休息站逮捕劉、黃2人，並在2人身上起獲毒品安非他命，也順利在黃男小客車後行李廂起獲失竊的電纜線，訊後分別依毒品罪及加重竊盜罪移送新北地檢署偵辦。

▼警方在黃男小客車後行李廂起獲電纜線 。（圖／記者陳以昇翻攝）