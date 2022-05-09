嘉義男載妻台中看病釀一死一傷　台76錯過交流道內線急煞遭追撞

▲台76線西向東下員林匝道口車禍，駕駛疑因錯過交流道而在內側車道上急停釀禍。（圖／記者唐詠絮翻攝）



記者游瓊華、白珈陽、林冠吟／彰化報導

彰化台76線西向東下員林匝道口9日發生一起嚴重車禍事故！一輛轎車突然停在內側車道上，而後方行駛的資源回收車來不及反應，直接撞上，造成轎車後車廂變形全毀，而車上駕駛與乘客2人受困，救護人員抵達後，緊急將2人救出，惟駕駛已無生命跡象，緊急送醫後仍宣告不治，女乘客則受到輕傷，意識清楚，僅臉部與肢體擦傷。

國道警方指出，初步了解，68歲的何姓駕駛先是因不明原因減速停在內側車道上，造成後方26歲的邱姓大貨車駕駛反應不及，與何男車輛發生追撞，何男車輛也因撞擊力道偏右，再次撞上減速車道上由45歲的邱姓女子所駕駛的轎車。整起事故造成急停在內側車道上的何姓男駕駛當場無生命跡象，而乘客63歲的詹姓女子頭部撕裂傷緊急送醫。

▲▼台76線西向東下員林匝道口車禍。（圖／記者唐詠絮翻攝）



據警方調查，不幸死亡的何姓駕駛與女乘客為夫妻關係，先生載太太從嘉義走國三接台76線欲往台中就醫，疑因太太證件忘記帶因此欲下交流道迴轉，卻發現錯過交流道，因此才會突然停在內側車道上，因此導致事故發生。而太太表示，對於事故發生經過不知情，因此本件事故肇事因素尚待釐清。

▲該起事故造成車上夫妻一死一傷。（圖／記者唐詠絮翻攝）



國道警方也向用路人呼籲，高快速公路車速快，行經錯過交流道時請勿急停或橫向強行變換至匝道出口，此舉會造成後方車輛之危險。視危害程度可能違反處罰條例第33條第1項第4款或第8款規定處罰3000元至6000元，嚴重時更有可能違反處罰條例第43條危險駕車規定，處罰6000元至24000元罰鍰，並吊扣汽車牌照6個月。