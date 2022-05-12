唾液快篩吐口水就好？3動作做錯恐不準　正確步驟一次看

記者張乃文／綜合報導

韓國製的福吉美（Gmate）唾液快篩今開賣！知名連鎖醫藥通路商丁丁藥局、佑全保健藥妝＆健康人生藥局及杏一藥局皆有販售，但實際情形仍以各通路及門市公告為準。不過，唾液快篩究竟如何使用，《ETtoday新聞雲》也整理步驟及相關注意事項提供民眾參考。

依照產品說明，關於採撿唾液的8大步驟：

1.收集唾液檢體前30分鐘請漱洗口腔。要留意在漱洗後請勿飲食及抽煙。

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2.打開採樣包。將採樣漏斗連接至採樣管以便於收集檢體。持續輕吐唾液直到採集半管檢體，再以採樣管帽蓋上。

3.打開萃取包。撕開裝有萃取液的試管封膜，並放置於包裝盒上的凹洞槽中。

4.將收集唾液檢體持續倒入含有萃取液的試管直到液面到達標示線。將滴管牢固地蓋上試管，按壓試管底部10次。

5.將試管靜置於凹洞槽中5分鐘。

6.將測試卡匣放在平坦且乾淨的平面。將試管倒立並在圓孔槽中滴入3滴液體。要注意的是，滴入過多恐影響判讀結果。

7.滴入樣本後計時15分鐘並判讀結果。

▲唾液快篩滴入檢體時，千萬不要過多，以免影響判讀結果。（圖／翻攝自YouTube／SBC Biotech）

食品藥物管理署4月29日也更新專案輸入家用新型冠狀病毒檢驗試劑核准名單，新增韓國製的「福吉美」唾液快篩試劑，此也是國內首件通過專案輸入核准的家用唾液快篩。

根據檢附資料顯示，該唾液快篩的陽性一致率達95.83%，陰性一致率99.6%，食藥署標準為陽性一致率超過80%與陰性一致率達98%以上，有達到標準。

不過，台大醫院智慧醫療中心副主任、哈佛大學公衛博士李建璋先前曾提到，荷蘭有大規模臨床試驗顯示，唾液抗原快篩靈敏度只有66%，目前應該還無法取代鼻咽快篩，建議保守以對。

▲唾液快篩使用步驟（圖／翻攝「福吉美」使用指引）