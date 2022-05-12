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今起快篩陽＝確診！「3族群適用」該怎麼通報　8大QA一次看

家人快篩陰！醫不信「深戳轉5圈」結果秒愣：該相信說明書嗎。（圖／李正喆醫師授權提供）

▲快篩陽性視同確診，適用3類對象今日啟動。（示意圖／記者李正喆醫師授權提供）

記者李佳蓉／整理報導

為紓解急診被快篩陽性民眾擠爆，指揮中心宣布，自今（12）日起，居家隔離、自主防疫及居家檢疫3類對象快篩陽性可經醫事人員判斷確診，不用經過PCR。而根據統計，截至5/9為止，有32萬人符合資格。新政策上路，究竟通報SOP為何？若非適用對象又能怎麼做？《東森新媒體ETtoday》整理QA懶人包，帶你秒懂不慌張。

Q1：快篩陽性＝確診，適用於哪些人？

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A：指揮中心宣布，今起修訂「嚴重特殊傳染性肺炎」之病例定義，凡「居家隔離、自主防疫、居家檢疫」3類對象，使用家用新型冠狀病毒抗原快篩試劑檢測陽性，且經醫事人員確認，即為確診。因這3類人染疫可能性相對高，才予以適用，不是所有人都適用。

▲▼快篩陽線上線上看診前準備事項。（圖／指揮中心提供）

▲快篩陽線上看診前準備事項。（圖／指揮中心提供）

Q2：符合資格者，快篩陽性該如何通報？

A：指揮中心說明，居家隔離對象於3天居家隔離及4天自主防疫或居家檢疫對象於7天檢疫期間使用家用抗原快篩試劑檢測結果陽性，應留在家中不可外出，並透過遠距門診醫療（可免費使用 24 小時視訊諮詢「健康益友APP」或聯繫所轄衛生局安排），請遠距/視訊診療醫師協助評估確認快篩陽性結果，個案及醫師對評估陽性結果如達成共識，則由評估確認醫師所屬醫事機構進行通報，並由系統自動研判為確診。

▲▼快篩陽性=確診通報流程。（圖／指揮中心提供）

▲快篩陽性＝確診通報流程。（圖／指揮中心提供）

Q3：快篩陽性後，預約視訊診療評估結果前須做哪些準備？

指揮官陳時中說明，包含篩檢陽性之後，檢測卡匣（片）寫上姓名與日期。並與健保卡一起拍照，視訊診療時照片上傳，視訊診療時再出示該檢測卡匣。

Q4：若快篩結果與醫師評估達不到共識怎麼辦？

一旦民眾或評估醫師對於快篩陽性結果「沒有共識」或有疑慮，仍可通知所在地方衛生局安排民眾PCR採檢。

若雙方達成共識，由確認醫師所屬醫事機構進行通報，透過健保卡上傳陽性結果自動通報或至法傳系統通報後，系統自動研判為確診。確診民眾在家等待地方衛生局安排收治隔離處所。也會依「確診個案分流收治原則」安排至指定處所隔離，並開立隔離通知書。

Q5：若非上述3類族群， 一般民眾什麼時機點需要快篩？

A：重症科醫師黃軒日前提醒下列族群可使用快篩，幫助了解自己的身體狀況。

1、有和確診者接觸史
2、有與確診者足跡重疊
3、居住地方是Omicron病毒熱區
4、一直反覆出現呼吸道症狀
5、出入醫院慢性疾病的高風險族群

▲▼急診室,快篩站,篩檢站,護理師,醫護人員,醫療能量,醫院,醫事人員,疫情,防疫,新冠肺炎,武漢肺炎,口罩,防飛沫防護面罩,防護衣,隔離衣。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾若快篩陽性請到鄰近採檢站進一步PCR。（示意圖／記者李毓康攝）

Q6：一般民眾快篩陽性怎麼辦？

A：需至鄰近採檢院所進行進一步檢測，請戴好口罩，不得搭乘大眾運輸工具，可選擇步行、開車、騎車，或由家人接送，若遇困難可聯繫各縣市政府單位，協助安排。

但台大醫院智慧醫療中心副主任、哈佛大學公衛博士李建璋認為，快篩呈現陰性，但症狀嚴重者，還是可以前往急診做PCR，如果是快篩陽性但無症狀者，應該前往門診或社區篩檢站。

Q7：若PCR結果為陽性，下一步該做什麼？

A：若接到確診通知，屬於輕症居家照護者，告知密切接觸者，請他們自我隔離並健康監測，並填寫疾管署通知簡訊所附之「自主回報疫調系統」連結或是到「健康存摺」確認並填寫，再至台灣社交距離APP，上傳隨機ID，讓接觸者收到相關訊息。

Q8：確診不舒服怎麼拿藥、看醫生？

A：指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，採居照護的居家個案，可運用「健康益友」APP聯繫看診，若醫師開立處方箋，協助送藥的1900藥局將可跟核心藥局領藥送到府。此外，也可像新北市每個行政區都有責任醫院進行居家照護，提供主動評估關懷、開藥等服務，也會將處方用藥一併安排由家人帶領或送藥到府。

至於一般沒有危險因子的確診者，可依照藥師公會全聯會公布6類居家常備藥品，分別為解熱止痛藥（乙醯胺酚)、止鼻水藥（抗組織胺）、止咳化痰藥、腸胃藥、電解質補充劑等，幫助緩解症狀。若有任何不適加劇，也可使用居家關懷遠距醫療視訊看診。

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