俄軍1.5億「最強坦克」T-90M毀了！　烏軍廉價火箭砲一擊轟爆

▲ 俄軍最新型主力戰車T-90M被烏軍轟爆。(圖/烏克蘭國防部)

記者陳宛貞/綜合外電報導

俄烏戰事持續逾2月,烏軍從哈爾科夫(Kharkiv)向俄國邊境發動反攻之際,烏克蘭國防部公開一段空拍畫面,可見俄軍一輛造價1.5億的主力戰車T-90M被烏軍廉價火箭砲擊中,當場爆炸起火。T-90M坦克2020年才開始服役,被視為俄軍此次戰役中最先進的現代化裝備之一,擁有「最強坦克」之稱。

Near Stary Saltiv,Kharkiv Territorial Defense fighters eliminated another new T-90M "Breakthrough" tank. The pride of the russian tank industry was destroyed by the Swedish hand-held anti-tank grenade launcher Carl Gustaf.We thank the Swedish people and the King for their help. pic.twitter.com/gCiHNu2QFx