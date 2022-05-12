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俄軍1.5億「最強坦克」T-90M毀了！　烏軍廉價火箭砲一擊轟爆

▲▼俄軍最新型主力戰車T-90M被烏軍轟爆。（圖／烏克蘭國防部）

▲ 俄軍最新型主力戰車T-90M被烏軍轟爆。（圖／烏克蘭國防部）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄烏戰事持續逾2月，烏軍從哈爾科夫（Kharkiv）向俄國邊境發動反攻之際，烏克蘭國防部公開一段空拍畫面，可見俄軍一輛造價1.5億的主力戰車T-90M被烏軍廉價火箭砲擊中，當場爆炸起火。T-90M坦克2020年才開始服役，被視為俄軍此次戰役中最先進的現代化裝備之一，擁有「最強坦克」之稱。

烏克蘭國防部10日發文宣稱，烏軍在哈爾科夫舊薩爾季夫（Stary Saltiv）又淘汰一輛俄軍T-90M「突破式」（Proryv）坦克，「俄國坦克工業的驕傲被瑞典製手持反坦克榴彈發射器『卡爾古斯塔夫』（Carl Gustaf）摧毀了，我們感謝瑞典人民和國王的幫助。」

烏方公開的20秒畫面可見，這輛T-90M被擊中後爆出火光及大量黑色濃煙，當場被轟爛。其他影片顯示，火箭砲射穿T-90M先進的裝甲及防禦系統，在發動機艙內爆炸，似乎引爆坦克內的彈藥，引發更大規模的爆炸，導致坦克右側履帶炸出大洞，尾部裝甲向外彎曲。

T-90M造價約400萬英鎊（約新台幣1.5億元），為俄羅斯T-90系列戰車中最新的衍生型號，在下一代主力戰車T-14量產前，作為填補戰力空缺的主要戰車，從Т-90型號升級引擎、主砲和配備多重光電瞄準系統，讓戰車24小時都能夠進行任務操作，2020年4月正式交付俄軍。烏軍使用的卡爾古斯塔夫發射器及火箭砲合計則約18500英鎊（約新台幣67.6萬元）。

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