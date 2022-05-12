宜蘭+1186！累計人數破萬　24家診所設就醫綠色通道

▲宜蘭12日新增1186確診，感染人數統計至11日，最多的是宜市達1,888人。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

中央12日宣布宜蘭縣新增1,186名確診個案，累計染疫人數破萬達10,739，宜蘭衛生局長徐迺維表示，至11日統計，宜蘭各鄉鎮市中，感染人數多寡，與該鄉人口數成正比或與外縣市來往密切有關，感染人數前3名是人口數前3名的宜市（1,888人）、羅東、冬山。另因宜蘭疫情升溫，宜蘭縣長林姿妙表示，目前縣內24家診所設立新冠肺炎就醫綠色通道，讓「高溫急症或生命徵象不穩定的病人」優先看診。

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宜蘭新冠肺炎感染人數累計，在12日首度破萬，有關感染人數的分布狀況，宜蘭衛生局長徐迺維表示，個案數的高低，不代表整個狀況，病毒的感染非常快速，一個不注意，個案數就較多，整體而言，跟居民數有關，即宜蘭各鄉鎮市中，感染人數多寡，與該鄉人口數成正比或與外縣市來往密切有關，感染人數前3名是人口數前3名的宜市（1,888人）、羅東（1,524人）、冬山（1,189人），感染人數最少的是大同（178人），其次是三星、壯圍。

▲宜蘭累計人數達10,739。（圖／宜縣府提供）

另，隨著確診人數不斷攀升，宜縣府和醫師醫師公會、各診所合作，目前縣內有24家診所設立新冠肺炎就醫綠色通道。此次加入的診所，以有兒科醫師駐診的診所為主，服務對象除了孩童，也包含成年人、長者，並以「高溫急症或生命徵象不穩定的病人」為優先看診對象，期待透過分流機制，紓解醫院急診室人潮暴增的問題。

有關校園疫情部分，宜蘭衛生局表示，新增確診學生數199人、教職員工20人，共累計1,815位學生、152位教職員確診。目前，縣內第一劑疫苗涵蓋率達83.1%，第二劑涵蓋率為78.7%，第三劑涵蓋率達61.9%。衛生局呼籲，第14波快打站已陸續提供服務，將持續到5月15日，請縣民儘快接種疫苗。