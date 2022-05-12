快訊／內政部次長花敬群快篩陽　昨備詢接觸多位立委

▲內政部次長花敬群。（資料照／記者李毓康攝）
記者蘇晏男／台北報導
內政部證實，內政部次長花敬群今（12日）快篩陽性，向立法院內政委員會告假。其實，花敬群昨才出席內政委員會，審查土地法部分條文修正草案等案，接受多位立委質詢。
稍早前《聯合報》報導，內政委員會12日早上審查「原住民身分法」和「租賃住宅市場發展及管理條例」修法，原受要出席的花敬群卻傳快篩陽，臨時向委員會告假。
花敬群11日早上出席內政委員會進行報告並接受多名立委包括羅美玲、王美惠、賴香伶、莊瑞雄、管碧玲、陳超明等人質詢。
▲內政部次長花敬群。（資料照／記者李毓康攝）
記者蘇晏男／台北報導
內政部證實，內政部次長花敬群今（12日）快篩陽性，向立法院內政委員會告假。其實，花敬群昨才出席內政委員會，審查土地法部分條文修正草案等案，接受多位立委質詢。
稍早前《聯合報》報導，內政委員會12日早上審查「原住民身分法」和「租賃住宅市場發展及管理條例」修法，原受要出席的花敬群卻傳快篩陽，臨時向委員會告假。
花敬群11日早上出席內政委員會進行報告並接受多名立委包括羅美玲、王美惠、賴香伶、莊瑞雄、管碧玲、陳超明等人質詢。
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