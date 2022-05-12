快訊／內政部次長花敬群快篩陽　昨備詢接觸多位立委

指揮中心11日宣布，12日起居家隔離、自主防疫、居家檢疫3類對象若快篩陽性，經由醫事人員判定後等同確診，不用經過PCR。台北市政府也公布民眾需要準備的東西，不過台北市長柯文哲直言，一天要1萬個通訊門診該如何執行，目前聯合醫院總院長璩大成也非常焦慮，「盡力啦！盡力啦！想看看怎麼解決。」