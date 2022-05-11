全台千座蔣介石銅像待處理　花敬群嘆：內政部壓力很大啦

▲內政部次長花敬群。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

促進轉型正義委員會任期將於今年5月底屆滿，民進黨立委王美惠11日在內政委員會質詢時關注，全台約1500多座蔣介石銅像，促轉會只處理了約3成3，未來內政部該如何處理？是要放公園、或是賣掉？內政部次長花敬群坦言，「我們壓力很大啦，遇到也要承擔起來」，並強調轉型正義過程底下，和解是最重要的價值，未來如何處理還要討論。

立法院內政委員會今審查《土地法》部分條文修正草案。王美惠質詢時指出，促轉會即將在5月底結束，未來最棘手、很難處理的業務要移交給內政部，例如，促轉會調查全台有逾1500座蔣介石銅像，到現在只處理了3成3，形同還有上千座銅像未處理，內政部未來是要找公園放、賣掉，還是如何處置？

對此，花敬群表示，政府有基金跟制度處理，「其實在做轉型正義的過程底下，和解是我們認為最重要的價值」，所以要有和解的心，處理這些事情才會順，如果用極端的觀念事情都不會順，他希望以後這項業務回歸內政部管理，對於威權象徵遺址這件事情，可以討論出和解處理的路徑。

王美惠指出，促轉會應該把事情做到一定的程度，但現在只處理了3成3，剩下交給內政部煩惱，這樣不應該，要求內政部應針對如何處理千座銅像一事，提出處置報告。花敬群隨即允諾稱是，「我們壓力很大啦，遇到也要承擔起來」。