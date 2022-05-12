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自購快篩搶便宜免排隊！跨境電商草莓網開賣一劑只要67元

▲▼民眾可自行輸入快篩。（圖／翻攝草莓網）

草莓網有販售快篩試劑且可自海外寄送至台灣。（圖／翻攝草莓網，下同）

記者洪菱鞠／台北報導

隨著每日確診數激增，民眾對快篩試劑的需求量也暴增，目前在藥局及超商、藥妝店等部分通路門市，可以公費或自費購買之外，指揮中心即日起也開放免專案可從海外自行輸入快篩試劑，但僅限個人自用，已有網友嘗試透過跨境電商平台下單，其中更發現不用排隊就能在香港草莓網買到一劑67元的便宜快篩。

▲▼草莓網銷售快篩劑。（圖／取自草莓網）

為便民防疫，食藥署開放輸入個人自用「新型冠狀病毒檢驗試劑」，即日起至今年6月30日止，免申請專案核准，每人不超過100劑、限輸入一次。而海外自購快篩如何買，除了請託海外親友在當地購買後寄回國內，香港草莓網、美國亞馬遜、日本亞馬遜等跨境網站也有販售，搜尋「COVID-19 Antigen Test」就可找到快篩試劑，並可寄送到台灣。

就有網友發現，香港草莓網上架的AIKANG愛康「新型冠狀病毒COVID-19抗原檢測快篩試劑」，一劑售價67元、一盒20劑1,239元，價錢皆已含稅，相較目前國內市場價格便宜許多。該款快篩主要採集鼻液樣本檢測，根據產品資料顯示，可檢測99.9%已知的新冠病毒株，包括Omicron、Delta變種病毒，靈敏度為98.33%，並通過歐盟認證CE1434。

快篩試劑供不應求，不少民眾哀嚎快篩難買，在開放可從海外自購後，多了另一入手管道，除了可以買到划算價格，也不用再排隊搶，但要注意的是，民眾自行輸入雖不限定為衛福部核准之EUA產品，但產品安全及有效性需自行負責。

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