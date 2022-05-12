致災性降雨！首波「梅雨季滯留鋒」明起炸4天　熱雨區曝光

▲首波「梅雨季滯留鋒」明天報到，中部以北、南部山區有致災性降雨。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

今天鋒面接近，午後有局部陣雨、雷雨發生機率。首波「梅雨季滯留鋒」明天報到，中部以北、南部山區有致災性降雨，第一波下到下週一，下週四第二波「滯留鋒」北移、下週五再轉為多雨的天氣。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，，今(12)日鋒面逐漸接近，大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率，亦有較大雨勢，應注意。各區平地氣溫：北部21至31度，中部21至33度，南部22至34度，東部20至34度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲週六至下週一下雨範圍擴及全台，要防範致災性降雨。

明(13)日至下週一(16日)首波「梅雨季滯留鋒」徘徊，明日中部以北、南部山區有局部陣雨或雷雨的機率，週六(左圖)至下週一範圍擴及全台。應注意防範「中、小尺度」對流系統所伴隨的劇烈天氣(雷擊、強風、瞬間強降雨)，及累積的致災性降雨。

各地氣溫逐日下降、明顯轉涼，北台微冷，下週日北台高溫降至20度左右，下週日晚至週一晨、下週一晚及週二晨，北台最低氣溫降至16度左右，亦應注意衣著調適。

下週二、三(17、18日)「滯留鋒」南移至巴士海峽(右圖)，各地晴朗穩定，白天氣溫明顯回升。下週四(19日)起「滯留鋒」又逐漸北移，下週五、六(20、21日)台灣再度受「滯留鋒」影響，為多雨的天氣。不過，期末的模擬，各國模式並不完全一致、且皆持續調整，需繼續觀察。

▼最新(11日20時)歐洲(ECMWF)模式，模擬週六(14日)20時雨量圖顯示，雨帶籠罩全台(左圖)；模擬下週三(18日)8時雨量圖顯示，雨帶南移至巴士海峽(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）