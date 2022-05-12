「致災性梅雨」明起炸4天　這2天能停班課？專家回應了

記者葉國吏／綜合報導

首波「梅雨季滯留鋒」明天報到，中部以北、南部山區有致災性降雨。氣象達人彭啟明在臉書發文透露，有朋友問他週末會不會停班課？對此他直言「太超前的預測等於沒有預測。」

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，明(13)日至下週一(16日)首波「梅雨季滯留鋒」徘徊，明日中部以北、南部山區有局部陣雨或雷雨的機率，週六(左圖)至下週一範圍擴及全台。應注意防範「中、小尺度」對流系統所伴隨的劇烈天氣(雷擊、強風、瞬間強降雨)，及累積的致災性降雨。

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▲首波「梅雨季滯留鋒」明天報到，中部以北、南部山區有致災性降雨。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

氣象達人彭啟明11日在臉書發文指出，有朋友問他「週末會不會停班課？」對此彭啟明直言「還早，現在的預測能力還無法預測到周末的暴雨情境啦！太超前的預測等於沒有預測！」

彭啟明今（12日）天在臉書發文指出，周六是這波鋒面主要不穩定的結構通過台灣的時間點，冷暖氣團的交界及西南風帶來暖濕的水氣，這波在預測上是一個個非常典型的梅雨鋒面特性，過去一周的預測上都非常穩定，預期從上游的廣東福建到台灣海峽，甚至到台灣上空，都將會有雷雨胞發展，這將會有顯著閃電對流、較強風勢及顯著強降雨發生，全台灣都有機會，其中以西半部雨勢最大。

▲週六至下週一下雨範圍擴及全台，要防範致災性降雨。

彭啟明提醒，梅雨鋒面在台灣是僅次於颱風的重大天然災害，也具有很高的不確定性，「突然發展起來強對流胞也可能在睡夢中發生」，呼籲民眾要提早做好防災準備。