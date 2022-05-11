軍營寢室用薄膜隔離？快篩劑檢查用？　憲兵駁斥還原真相

▲憲兵部隊。（示意圖／非報導當事人／憲兵指揮部）



記者陶本和／台北報導

新北市五股區憲兵營區傳出學員確診，相關家屬便向媒體投訴，指控軍營寢室僅薄膜隔離、快篩劑只供長官檢查用。對此，憲兵指揮部11日駁斥，強調塑膠薄膜用於降低人員接觸率，阻絕床鋪間飛沫傳染，訓員確診也依規定匡列；而快篩劑也依規定使用，並依中央疫情指揮中心指導，將確診及密接人員實施居家隔離。

近來軍方各軍種多有確診案例出現，所幸多為輕症與無症狀，而軍方依照各地方衛生局、指揮中心相關規定進行匡列；不過，也出現因部分學員未被匡列休假，家屬向媒體投訴的現象。

近期，五股憲兵營區傳出學員確診，就有學員家屬頻頻向不同媒體投訴，指控寢室以薄膜隔離；但據了解，只要有確診會進行分流隔離，而健康學員之寢室才以薄膜隔離，用意是阻絕床鋪間的飛沫感染，如同過去當兵時，會要求官兵頭尾交叉睡，避免感冒的加強版。

憲兵指揮部11日傍晚發布正式新聞稿說明，強調塑膠薄膜是用於降低人員接觸機率、阻絕床鋪間飛沫傳染，如訓員確診，同寢人員依規定匡列為密切接觸人員。

另外，也有家屬指控，憲兵單位所擁有的快篩劑是給長官檢查用，不讓官兵進行篩檢。對此，憲兵指揮部表示，各項防疫物資供應充足，快篩試劑依規定使用，並依中央疫情指揮中心指導，將確診及密接人員實施居家隔離，相關報導與事實不符。