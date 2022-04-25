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北市憲兵遭擊斃！同袍躲角落哭　他喊：阿Sir，我在這

身穿西裝的歹徒（左）槍殺在光復橋頭值勤的憲兵後，奪走65步槍逃逸。（示意畫面）

▲身穿西裝的歹徒（左）槍殺在光復橋頭值勤的憲兵後，奪走65步槍逃逸。

圖文／鏡週刊

皇天不負有心警！近百名軍警人員，在光復橋上及橋下，來回搜尋一個多小時，終於在光復橋下靠近萬華的一處樹叢附近，聽見有名男子用驚恐的聲音喊「阿Sir，我在這裡！」，結果警方找到1名計程車司機，他因為尿急，案發時剛好在橋下小解。

該名司機告訴專案小組，聽到第1聲槍響時，他以為有人放鞭炮，第2聲以為是憲兵的槍枝走火，沒想到又聽到第3聲，且有人慘叫，才驚覺不對勁，立刻趴倒，接著聽到第4聲槍響，他不敢亂動，但從樹縫中隱約看見3名年輕男子搭乘一輛黑色轎車離去，等他們離開後，他立刻打電話報警。

▼案發8個月後，嘉義發生民宅爆炸案，警方在現場意外找到被奪走的步槍。

案發8個月後，嘉義發生民宅爆炸案，警方在現場意外找到被奪走的步槍。（東森新聞提供）

警方獲報迅速趕到現場，只見張志宏倒在血泊中，林姓正哨整個人縮在崗亭的角落掩面哭泣。林告訴警方，他聽見槍聲，嚇到不知所措，不停哭泣，又不敢亂動。林和張2名橋哨憲兵，都是剛下部隊月餘的新兵。

軍警調查，林和張都是新兵，沒有經驗，碰到歹徒突襲，歹徒又不說話，上來就是對副哨張志宏連續開槍，且槍槍都是針對張的心臟要害，手段兇殘，林和張無法在第一時間反制，還有彼此支援，林可保住一命，已算是不幸中的大幸。


【點擊看完整全文】

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