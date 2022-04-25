北市19歲憲兵站哨遭開4槍擊斃　西裝歹徒搶走步槍、刺刀

圖文／鏡週刊

27年前，台北市光復橋頭發生震驚全國的殺憲奪槍案，一名憲兵遭歹徒連開4槍擊斃，步槍及子彈被搶走，警方雖鎖定林姓通緝犯涉案，但一直抓不到人。所幸法網恢恢，8個月後嘉義發生一起民宅爆炸案，警方在現場找到一把步槍，比對後確認是憲兵的槍，而傷者正是林姓通緝犯，起初林否認犯案，直到專案小組召集人邱豐光在他耳邊說了一句話，林才俯首認罪，坦承為了劫囚殺憲奪槍，最後遭判死刑，槍決伏法。

1995年6月13日凌晨3點40分，連接台北市萬華區與新北市板橋區的光復橋，靠近台北市的橋頭處，由2名年輕憲兵站崗值勤，時年19歲的副哨張志宏持六五步槍在橋邊警戒，另名19歲的林姓正哨則在崗亭內守望。

▼案發8個月後，嘉義發生民宅爆炸案，警方在現場意外找到被奪走的步槍。



不料，1輛黑色的轎車開至崗亭前，身穿黑色西裝的歹徒持90手槍下車，近距離朝張志宏的心臟連開4槍，之後拿出尖刀割斷槍背帶，搶走65步槍、刺刀和6發子彈逃逸，中槍的張雖送醫急救，仍宣告不治。

▼歹徒林政明被逮後供稱，為了劫囚才殺憲兵奪槍。



▼專案小組召集人邱豐光（圖）的一句話，讓殺憲兵奪槍案歹徒俯首認罪。



首都爆發殺憲奪槍案，非同小可，軍警第一時間成立0613聯合專案小組緝凶，由時任台北市警局刑警大隊副大隊長的邱豐光擔任召集人，當年路上沒有監視器，線索不多，專案小組只能在光復橋周邊進行地毯式查訪，往萬華及板橋不同方向找尋，不放過任何的一個可能線索。



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