請支援包裝！「快篩國家隊」狂趕工　國防部：戰鬥支援部隊納支援量能

▲國產快篩試劑大廠泰博位於新北市的生產基地。（圖／記者吳康瑋攝）



記者杜冠霖／綜合報導

國內疫情持續延燒，快篩試劑需求暴增，政府也再度召集成立國家隊，徵用國產快篩試劑，並調度國軍與後備幹部進駐國內各大廠，協助生產，針對國軍支援「快篩國家隊」，國防部常務次長李宗孝11日表示，支援人力是按照經濟部徵用的工廠前一日提需，支援順序先是後輔幹部，再來是戰鬥支援部隊。

政府自4月12日起，就陸續對國產快篩大廠的產能進行列管，並於14日開始陸續指派官兵進駐支援，而國軍進駐的快篩廠商，皆為衛福部專案核准的公司，包括泰博、寶齡富錦、安特羅、台塑生醫、凌越等。

國軍進駐後，各大廠產能都明顯增加，依照各家業者說法估算，每個月快篩試劑的產能大約可以倍增至2千萬劑左右，且6月還會進一步提升，以泰博來說，預估6月出貨量可以增至2500萬劑，等於本土產能至少會突破3千萬劑。

對於國軍支援快篩生產，國民黨立委陳以信11日質詢時表示，口罩國家隊時有7萬多人投入協助，快篩劑是目前國家最需要的戰備物資，後備幹部在全民國防下協助此事，包括救災救難與生產戰備物資，「有無盤整過人力能量？現在軍方是被動支援，應該化為主動，因為全台都需要快篩劑。」

對此，國防部副部長王信龍表示，快篩國家隊不是只有後備部隊。而後備參謀長補充，目前快篩國家隊大概投入2000多人，工作項目、性質跟過去口罩國家隊不同，兩年前國軍支援口罩只是包裝，比較單純，這次支援快篩國家隊的項目則包含，線上作業，配合產品輸出與精度。

李宗孝表示，支援人力是按照經濟部徵用的工廠前一日提需，支援順序先是後輔幹部，再來是戰鬥支援部隊，王信龍指出，會根據政府需要全力支援。