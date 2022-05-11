購買即期食品營養不打折　避免剩食又買得精省

▲台東縣實物銀行第1家實體店鋪-夢享柑仔店。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

響應惜食行動，台東縣環保局鼓勵民眾選購即期食品，除攝取的營養及風味不變外，也可達到不浪費食材、降低溫室氣體排放、提高糧食的供應量及避免飢餓情形發生，進而減少破壞自然，為地球盡心力。

台東縣政府表示，選購即期食品主要想向民眾傳達惜食觀念，惜食最重要的是從「源頭」開始減量，因此，創立了台東縣實物銀行第1家實體店鋪-夢享柑仔店，向民眾提供多元化服務，有增設冰箱放置冷藏蔬果與即期食品供民眾取用，每位鄉親皆可參與社區環境清潔及柑仔店物資整理上架等機會，期待縣府與社區、民間企業、社福團體合作，照顧更多縣內弱勢族群。

環保局說明，根據聯合國報告指出，有1/3的食物在生產、收割、運送、消費的過程中被浪費掉，且逾50%的食物浪費是集中在餐廳及消費者端，產生廚餘、溫室氣體排放等環境問題，造成地球負擔。因此，眾多生鮮食品業者開始推廣一套具一致性、自動化的機制，藉由時控條碼、時間定價來運作「友善食光」行動，將即時鮮食打折促銷，減少食物浪費，創造經濟與減碳效益。

環保局再次呼籲，「惜食」所傳遞的意義是「不只是不剩下，而是盡可能完全地發揮食材的用處，把食物的價值最大化」。透過食物選擇、購買即期食品、定時定量購買、選用在地食材、不衝動購物，都是響應惜食行動。