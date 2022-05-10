台東縣府與台東大學簽署備忘錄　共創「慢經濟」in台東

▲台東縣府與台東大學簽署合作備忘錄。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府積極推動縣政發展，縣長饒慶鈴與國立台東大學校長曾耀銘於10日共同簽署合作備忘錄。饒慶鈴提到，將在公共建設、衛生醫療、產業發展、社會福利與教育文化等面向，與東大互助合作，像是提升台東校區周遭環境，連結體育場建立親子休憩的運動空間，以打造更多元的舊站特區。期盼共同提升台東縣整體發展，落實「慢經濟」願景，建立更永續的真善美台東。

饒慶鈴特別對國立台東大學表達感謝，提到在曾校長卓越的辦學理念和領導之下，尤其東大的辦學理念以推動「綠色國際大學」為目標、「智慧、健康、永續、美學」為內涵，與台東「慢經濟」的核心理念不謀而合，都是具體實踐永續發展目標(SDGs)。

現場展示與東大合作計畫的工作內容及具體成果，社福方面有社會處實(食)物銀行、居家托育、托嬰中心及勞工大學；衛生醫療方面規劃「健康及高齡友善城市」；教育文化部份，包含改善台東縣運動園區，也就是東大台東校區的游泳池；還有文化處南島美術獎、聲音藝術節、音樂創藝市集、蘭嶼達悟大船下水祭等，原民處原專班、TTICC文創聚落藝術家駐村及策展；環保局舉辦環境教育場次，消防局的災害防救科技、農業處推廣有機及友善耕作、稅務局體適能計畫、國計處營造國際友善環境等。