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不懼疫情！台東縣首次舉辦線上英語單字王競賽

▲台東縣首次舉辦線上英語單字王競賽，學生練習情形。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣首次舉辦線上英語單字王競賽，學生練習情形。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為了提早適應疫情下的教育，貫徹停課不停學，台東縣教育處特別在今年與LiveABC合作建置了線上競賽網站，並於日前舉辦全縣首次的線上英語單字王競賽。縣長饒慶鈴表示，考量疫情多變化的現況，將比賽改為線上，確實大大提升了今年參賽的學校及參賽學生數，同時也透過線上單字王競賽，培養學生科技力與語文能力，協助學生對英語學科產生興趣與自主學習能力，更可促使各校發展將英語融入生活的教學方式，鼓勵各校將雙語教學理念轉為實際行動，齊心提升下一代英文能力。

教育處長林政宏強調，科技力與語言力為新世代學生必備的能力，英語單字王線上競賽不但可以考驗學生的拼字熟練度，也可藉此訓練學生的英打正確性，希望能更扎實的帶動學生學習英文，唯有扎實的拼字能力才能打敗各校佼佼者，最終脫穎而出成為真正的「單字王」! 為了使學生熟悉參賽模式，台東縣教育處特別提前1個月開放英文線上測驗平台，供各校選手進行練習，截至比賽前1日，平台已有2,128筆練習紀錄，可見教育處透過辦理此競賽活動，已帶動學生自主學習英文風潮。

教育處指出，此次全縣共101所國中小參與，總參賽人數285人，競賽主要分為4個部分，分別是聽英選中、看中選英、看英選中及看中拼英，總共300題，由簡漸深融入考題之中，進而瞭解學生單字精熟程度，命題以教育部公布之十二年國民基本教育英語學習領域單字為基準，國小組600字、國中組為2000字，賽前也特別制定相關防疫措施，競賽當日各校亦配合相關規定，參賽學生全程配戴口罩在就讀學校參賽，使比賽能不受疫情影響而順利辦理完竣。

首次線上英語單字王競賽獲得學生、家長及學校的認同，學生反應線上比賽很有趣，老師及家長也回饋「學生會主動要求上線練習及回報練習結果」。林政宏強調，學生學習興趣提升，學習成效自然就能提高，此次雖因疫情有部分選手無法參賽的遺珠之憾，但選手們為了單字王的榮譽，這段時間努力練習的成果，都是成長過程的養分。英語教育資源中心廖偉民校長表示，未來競賽系統也將長期建置於英資中心網站，讓全縣學生都可以上線練習，提升全體科技力與語言力，打造英語普及化的教育環境。

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