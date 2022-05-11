確診地圖曝「全台7縣市＞1萬例」！　快篩陽性=確診「僅3類人適用」

▲新北市已有17萬人感染疫。（圖／翻攝自疾管署）

記者施怡妏／綜合報導

今（11）日本土新增5萬7188例確診個案，根據疾管署稍早更新的「本土病例地圖分布」可見，全台有縣市都是深咖啡色區域，且有7縣市確診數已破萬人，另外，從明日開始「快篩陽性=確診」，不過僅限定居家隔離、自主防疫、居家檢疫3類對象適用，其他民眾還是得到醫院做PCR檢測。

個案分布為新北市1萬9620例、桃園市9751例、臺北市8265例、臺中市3356例、高雄市3153例、臺南市2073例、基隆市1825例、新竹縣1444例、屏東縣1222例、花蓮縣1018例、新竹市996例、宜蘭縣979例、彰化縣934例、苗栗縣650例、雲林縣476例、南投縣358例、臺東縣357例、嘉義縣313例、嘉義市205例、澎湖縣117例、金門縣59例、連江縣17例。

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根據疾管署更新的「本土病例地理分布」可見，今年1月1日統計至今，全台已有47萬8787人確診，新北市已有17萬4148人染疫，是全台唯一一個6位數確診的縣市；另外，台北市、桃園市、台中市、高雄市、基隆市和台南市確診個案都大於1萬例。

中央流行疫情指揮中心宣布修訂「嚴重特殊傳染性肺炎」病例定義，新增「居家隔離及自主防疫或居家檢疫期間使用家用新型冠狀病毒抗原快篩試劑檢測陽性，且經醫事人員確認」為確定病例條件，並自5月12日起實施。陳時中重申，這裡對象並非全部的人快篩陽經醫師確定就確診，而是三種對象，「居家隔離」及「自主防疫」或「居家檢疫」因為染疫可能性相對高，才予以適用，不是所有人都適用。

指揮中心指揮官陳時中今日說明通訊診療配合事項，包含篩檢陽性之後，檢測卡匣（片）寫上姓名與日期。並與健保卡一起拍照，視訊診療時照片上傳，視訊診療時再出示該檢測卡匣。

▼快篩陽線上線上看診前準備事項。（圖／指揮中心提供）