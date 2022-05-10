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陳隆翔二度彈劾遭質疑政治追殺　監委反擊：無違反一事不再理

▲▼檢察官陳隆翔。（圖／記者劉昌松攝）

▲台中地方檢察署檢察官陳隆翔。（圖／記者劉昌松攝）

記者林銘翰／台北報導

監察院日前公告，台中地方檢察署檢察官陳隆翔偵辦曲棍球協會人員涉嫌侵占公款案，嚴重違反辦案程序，提案彈劾，遭基層檢察官質疑「特定監委」一再追殺基層檢察官，干預司法，試圖殺雞儆猴，造成寒蟬效應。對此，提案的監察委員高涌誠、林郁容10日表示，媒體指控內容均非屬實。

檢察官改革團體劍青檢改9日發布聲明，檢察官之所以受憲法保障，以司法官身分獨立辦案，無非是為了讓檢察官能不受政治、權勢的干預和威脅公正辦案，如今「人權」監委為護航政治勢力，公然追殺、報復承辦個案的基層檢察官，難道監察院是想要殺雞儆猴，讓全國檢察官噤若寒蟬。

高涌誠、林郁容10日晚間發布新聞稿表示，有關媒體指控「曲棍球案二度彈劾檢察官陳隆翔，涉及違反一事不再理」、「政治追殺」，相關內容均非屬實。

高涌誠、林郁容說明，懲戒法院對於陳隆翔彈劾案的歷次判決，都一致認為本案提出的新事證，不符合《監察法》第8條第1項後段規定的「審查」要件，判決不予併案審理。

高涌誠、林郁容指出，懲戒法院既有前開的認定，提案委員即依判決意旨，另行提案彈劾，並在今年5月5日召開彈劾案審查會，經審查決定彈劾成立，移送懲戒法院審理，以善盡憲法所賦與糾彈不法的責任，參照懲戒法院意旨，沒有違反一事不再理的原理原則。

高涌誠、林郁容也說，為了避免影響懲戒法院的審查，彈劾案文已經依照規定移送並上網公布，本案靜待職務法庭審理，尊重職務法庭對於個案的判斷及決定。

監察院6日公告，高涌誠、林郁容就陳隆翔在彰化地方檢察署任內，偵辦曲棍球協會人員涉嫌侵占公款案，僅憑被告自白就結案，未待彰化縣政府回覆就諭知給予緩起訴，嚴重違反辦案程序規定，違法失職情事明確，情節重大，提案彈劾，經審查決定彈劾成立。

彈劾案文指出，懲戒機關在歷次判決，都認為調查報告不符《監察法》規定要件而不予併案審理。為善盡憲法賦予監察院的監察職責，就本案懲戒機關不予併案審理部分，再依法提出彈劾，以澄清吏治、整飭官箴，並無牴觸應受懲戒之同一行為不受二次懲戒的規定。

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