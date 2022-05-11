新北國中生發燒吃藥後墜10樓亡　醫曝照護時特別注意「2狀況」

記者吳奕靖／高雄報導

新北市新店區一名14歲少年近日高燒不斷，10日晚間6點多因不明原因從自家10樓摔落至2樓露臺，當場趴臥地面失去呼吸心跳，口鼻不斷流出鮮血。墜樓原因不排除是服用感冒藥物之後，神智不清走到陽台才發生意外，而專業醫師提醒家中若有感冒的孩子，服藥過程當中要留意倦怠、頭暈現象。

▲國內知名耳鼻喉專科醫師陳津甫 。（圖／記者吳奕靖攝）

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高雄市耳鼻喉專科醫師陳津甫表示，感冒藥成分當中含有抗組織胺，可能會讓小朋友疲倦、頭暈，而且近期的感冒現象也是會讓人疲憊感與無力感也比較強烈一點，就是建議多休息，不要做劇烈的運動。陳津甫也提醒說：「感冒藥當中也會添加血管收縮劑，或是支氣管擴張劑，這些跟咖啡因合併使用的話，也會有心悸的現象，有些人在心悸的時候會覺得喘不過氣，也會造成很不舒服的症狀出來」。

陳津甫也強調若同時伴隨發燒的情況，會有手腳痠痛無力，頭痛、頭暈、嗜睡或是肚子脹氣等症狀，肚子若是有脹氣的話，建議可以飲用一些電解水或是運動飲料，一般的水沒有電解質，喝了之後可能會造成肚子脹氣更嚴重。另外有頭暈、頭昏的現象建議不要靠近危險地方，可能會因此成意外，建議待在床上多休息。

而這起墜樓意外就發生在10日晚間，該名少年就讀台北市某國中9年級，且班上有同學確診新冠肺炎，雖然少年快篩為陰性，但近日開始出現發燒症狀，因此進行PCR採檢（結果也為陰性），並在家多休息並吃感冒藥，沒想到發生憾事。

少年爸爸表示，平時就是兒子跟自己相依為命，互動上沒有問題，但最近兒子開始發燒，讓他頗擔心。案發當時，爸爸買完飯返家，發現兒子不見，因此走到陽台查看，沒想到兒子已經倒在二樓露臺，讓他心碎淚崩。由於少年平時都會在陽台吹吹風，警方初步推測，少年疑發燒吃感冒退燒藥，神智不清想走到陽台透氣，疑似不慎意外墜樓，目前詳細案發原因仍在釐清。