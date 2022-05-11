國1南下麻豆段2車禍...9車撞成一團　車流嚴重回堵8km

▲國道1號南下台南麻豆段，一早連續傳出2起車禍事故，上午近8時南下305K及305.6K處發生2起車禍，共造成9車肇事，幸無人受傷，但造成嚴重回堵。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國道1號南下台南麻豆段，一早連續傳出2起車禍事故，上午近8時南下305K及305.6K處發生2起車禍，共造成9車肇事，幸無人受傷，各車駕駛人酒測值均為0，事故造成車流嚴重回堵約8Km，幸好國道警察第四大隊迅速排除，肇事原因及相關責任正由警方調查處理中。

國道第四大隊指出，有關11日上午國道1號南向305公里麻豆路段2起車交通事故案，四大隊查處指出，1部小客車於11日上午7時54分許行經國道1號南向305.6公里處，疑似因未持行車安全距離撞擊前方1部小客車，後方1部小貨車亦疑似因未保持行車安全距離再追撞肇事。

在該起事故後方約100公尺處，另有1部小貨車疑似因未保持行車安全距離撞擊前方1部小客車，並陸續推擦撞前方4部小客、貨車肇事，本2起事故共計有9車肇事，幸無人受傷，各車駕駛人酒測值均為0。

四大隊據報派遣巡邏車到場後，迅速排除該2起交通事故，但因逢上班尖峰時間，該路段車輛較多以致車流回堵嚴重，在該2起事故於8時42分許排除後，車流逐漸恢復正常。目前真正肇事原因及相關責任正由警方調查處理中。

國道第四大隊指出，高速公路事故最常見的肇事因素就是未保持安全距離，除處罰新台幣3000至6000元，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。四大隊在此呼籲用路人，值此梅雨季節，雨天行車應遵守速限，並加大行車安全距離，以維護自身及他人的行車安全。