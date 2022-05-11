中國新住民「焦慮主婦」上蔡英文Podcast　自稱精神台灣人

▲焦慮主婦上蔡英文Podcast訪問。（圖／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

「蔡英文&DPP」的Podcast頻道「耳朵出遊不出油」，10日釋出新一集，專訪擁有14萬訂閱的中國新住民Youtuber「焦慮主婦Lia」。她說，自己生活在台灣，未來也會成為台灣人，自己已經是精神上的台灣人了，而兒子是「自然台」。

焦慮主婦Lia是來自中國大連的新住民，曾參與民進黨婦女部舉辦之「親愛的家鄉，你好嗎」徵文競賽，她也是獲獎者之一。本次接受黨部專訪，除了向台灣社會傳遞新住民的聲音，也在節目中稱讚台灣的防疫，以及分享自己對「台灣認同」的見解。

焦慮主婦Lia說，會叫「焦慮主婦」是她「最直白的呈現」，她也分享焦慮的來源，起初是因為要照顧孩子，身為人母的焦慮。隨著孩子成長，自己也從初為人母的焦慮，轉變成現在去追逐自我實現，對母親角色的心態有所改變，不只是為了不把壓力帶給孩子，更是為了要追求更好的自己。

至於，來台灣最不能適應的差異，焦慮主婦Lia則說，過去文化差異造成的不便，現在看起來倒都是小事。她也強調，對於台灣的自由環境，已經像陽光、空氣、水一般的習慣。

對於烏俄情勢，她也坦言，現在的最大的焦慮是，她所熟悉、習慣並且喜愛的台灣的生活方式，會不會被改變。

有趣的是，焦慮主婦Lia也有一個頻道叫做「精神台灣人」，她解釋，相較於肉體台灣人，自己生活在台灣，未來也會成為台灣人，自己已經是精神上的台灣人了。

她說，自己的兒子毫無疑問就是「自然台」，她也分享自己曾因批評台灣的不足，被兒子回擊「你又不是台灣人」，所幸先生即時發聲，告訴兒子「媽媽未來也是台灣人」，才讓她釋懷。

談到台灣防疫，焦慮主婦Lia說，如果防疫有一塊金牌，台灣應該要有一塊。她認為，現在台灣人對疫情感到慌張，是因為之前防守得太好了，她特別提到，台灣不管政策是好、是壞，大家都會有意見，但其實這些討論過程、政府也能即時修正，都是非常寶貴的事情。