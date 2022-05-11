台中婦領160萬手拿電話不敢掛　發抖寫「兒... 綁架」字條求救

▲▼台中一名婦人提領160萬元，要贖回被綁架的兒子，發抖寫下「兒 綁架」向行員求救。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

詐騙集團謊稱親人被綁架的老哏歷久不變，台中市大甲區66歲鄭姓婦人接獲兒子被綁架的電話，臨櫃要領出160萬元的「房屋修繕費」，行員詢問用途時，機警發現鄭婦一手拿手機講話，一手發抖寫提領單，鄭女焦急萬分，偷偷寫下「兒 綁架」交給行員，行員趕緊報警及時阻止匯出。

大甲警分局大甲派出所警員謝瑋哲、林明嘉日前中午接獲彰化銀行大甲分行報案，稱有婦人疑遭詐騙，原來是鄭女接獲不明來電，對方表示她的兒子因欠債而被綁架，要求支付贖金，否則後果很難想像，電話那頭還有兒子求救聲，她信以為真，焦急萬分，於是依照指示去銀行臨櫃提領160萬元。

行員一見提領單金額高達160萬元開始起疑，詢問用途時，婦人答稱是要修繕房屋，但是手機一直靠著耳朵，手還發抖，婦人不知如何是好，偷偷在單子後面寫下「兒 綁架」交給行員，行員見字立即報警，所幸在員警安撫及打電話確認婦人兒子平安之下，婦人得知原是一場騙局，這才放下心中大石，連忙向行員及員警道謝。

大甲警分局分局長吳燕山日前到銀行頒給行員感謝狀及禮品，肯定員警平時利用巡邏時間到金融機構宣導反詐騙，建立通報機制，更感謝行員機警，替民眾看住荷包，有效防止詐騙事件的發生，讓人民安心。