桃園清潔婦遇詐騙1天3度滙款　警苦勸：姊阿！沒有穩賺不賠的啦

▲賴姓女清潔婦深信詐騙可穩賺，竟1天內3度前往2家銀行欲投資滙款。（圖／八德警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市1 名50多歲擔任清潔工作賴姓女子，對群組投資虛擬貨幣深信穩賺不賠，竟一天之内3度在銀行打算滙款30萬元，幸經機警行員和員警極力勸說阻止，並提醒她參加的群組已有多位民眾被詐騙，成功攔阻詐騙。

▲員警出示投資群組已有多位民眾被騙資料。（圖／八德警分局提供）

八德分局四維派出所警員侯屹涵、黃泓凱於6日10時許接獲報案稱轄區台灣中小企業銀行疑似有遭詐騙案件，經到場了解是一位賴姓婦女從事清潔工作，在LINE認識一位叫「大海」之男子，叫他加入一投資虛擬貨幣管道的群組，並誘騙賴女投資虛擬貨幣穩賺不賠，並提供一個帳號教她先去辦理約定帳戶，再轉帳30萬元投資。

▲行員機警詢問賴女買房情況，讓賴女編造謊言露陷。（圖／八德警分局提供）

經警方以手機查詢LINE該群組資料，發現有被通報多筆詐騙，最大額有達到100萬元，但是賴女堅稱「大海」在LINE有提供虛擬貨幣交易情形給她看不會騙她，經警方苦口婆心告知「姐阿！沒有穩賺不賠的啦，那是詐騙的啦，你不要再匯了啦! 」，但賴女半信半疑以下午還要工作離去。

不料於下午14時許，警方接獲中國信託銀行來電表示，有一名賴姓女子臨櫃要購買花蓮房子要轉帳30萬元給代理人，因擔心客戶遭到詐騙，立即通知警方到場了解，四維派出所巡佐李福進、員警林夢婷到場一看，竟是早上轉帳不成的賴女，行員並向員警說，該名女子上午就來約定帳戶，因未實際轉帳所以未通報，未料賴女下午又來；經警方耐心勸說，賴女還是堅持自己沒有被騙，並憤而離開，警方擔心賴女再遭詐騙，復跟隨其後再通知家屬前來告知遭詐騙，並交待要多關心、留意，避免其再成為詐騙集團目標；女子1天內已3度欲轉帳情事，好在行員和警方聯手成功阻詐。