　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園清潔婦遇詐騙1天3度滙款　警苦勸：姊阿！沒有穩賺不賠的啦

▲賴姓女清潔婦遭詐騙1天內3度前往2家銀行欲投資滙款。（圖／八德警分局提供）

▲賴姓女清潔婦深信詐騙可穩賺，竟1天內3度前往2家銀行欲投資滙款。（圖／八德警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市1 名50多歲擔任清潔工作賴姓女子，對群組投資虛擬貨幣深信穩賺不賠，竟一天之内3度在銀行打算滙款30萬元，幸經機警行員和員警極力勸說阻止，並提醒她參加的群組已有多位民眾被詐騙，成功攔阻詐騙。

▲員警出示投資群組已有多位民眾被諞資料。（圖／八德警分局提供）

▲員警出示投資群組已有多位民眾被騙資料。（圖／八德警分局提供）

八德分局四維派出所警員侯屹涵、黃泓凱於6日10時許接獲報案稱轄區台灣中小企業銀行疑似有遭詐騙案件，經到場了解是一位賴姓婦女從事清潔工作，在LINE認識一位叫「大海」之男子，叫他加入一投資虛擬貨幣管道的群組，並誘騙賴女投資虛擬貨幣穩賺不賠，並提供一個帳號教她先去辦理約定帳戶，再轉帳30萬元投資。

▲行員機警詢問賴女買房情況，讓賴女編造謊言露陷。（圖／八德警分局提供）

▲行員機警詢問賴女買房情況，讓賴女編造謊言露陷。（圖／八德警分局提供）

經警方以手機查詢LINE該群組資料，發現有被通報多筆詐騙，最大額有達到100萬元，但是賴女堅稱「大海」在LINE有提供虛擬貨幣交易情形給她看不會騙她，經警方苦口婆心告知「姐阿！沒有穩賺不賠的啦，那是詐騙的啦，你不要再匯了啦! 」，但賴女半信半疑以下午還要工作離去。

不料於下午14時許，警方接獲中國信託銀行來電表示，有一名賴姓女子臨櫃要購買花蓮房子要轉帳30萬元給代理人，因擔心客戶遭到詐騙，立即通知警方到場了解，四維派出所巡佐李福進、員警林夢婷到場一看，竟是早上轉帳不成的賴女，行員並向員警說，該名女子上午就來約定帳戶，因未實際轉帳所以未通報，未料賴女下午又來；經警方耐心勸說，賴女還是堅持自己沒有被騙，並憤而離開，警方擔心賴女再遭詐騙，復跟隨其後再通知家屬前來告知遭詐騙，並交待要多關心、留意，避免其再成為詐騙集團目標；女子1天內已3度欲轉帳情事，好在行員和警方聯手成功阻詐。

►在家也萌翻天！少女必搶睡衣369元起

ET快訊
快訊／內灣吊橋慘遭縱火！　橋面燒出大洞
防疫紓困特別預算8400億花去哪？　蔡政府帳本曝光
「超商快篩買氣差」藥師曝真相！　網：這樣誰買啊
劉畊宏爆紅「半個月漲6000萬粉」！　廠商求帶貨天價曝光
淫亂教主身價20億！　前妻兒返台搶錢：台中還有整座山
受害富家女照片曝！　台灣「假海歸富二代」真實身分起底
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

結婚等嘸迎娶禮車　新郎挨罵辦事不力...「人格權」受損怒告車行

內灣吊橋慘遭惡意火攻！木造橋面燒破大洞　網怒：揪出來鞭刑

重案回顧／行刑式槍殺安親班女老師！恐怖情人殺2任女友「生死辯」免死

菜鳥車手超認真！1個月盜領百件　深夜遇警「1動作」露餡　

賓士男催油門「子彈亂飛」落跑！8hr落網　黑背景起底⋯偷盆栽

恆述法師「背債4000萬」原因曝　信徒詐稱繼承鉅產將捐助弘法

桃園清潔婦遇詐騙1天3度滙款　警苦勸：姊阿！沒有穩賺不賠的啦

洗鞋店欠租數個月！男吸金破億落跑　被害者爆：超跑一次買3台

快訊／監委兒又惹事！看板上「割下里長頭」隨風搖　 下場出爐

20億身價「淫亂教主少龍」北中南藏金　地點曝光

母親節排半小時沒買到 男怒：披薩賣完都不講！

陶晶瑩抱怨疫情：真的想罵髒話！　已經耍廢2年..嘆「世界要我們躺平」

納豆：我回來了！..吐心聲「以為會死」　依依「看他吐白沫」爆哭求醫生救他

孫生媽母親節「吃霸王餐+放鳥」　他受夠爆粗口：怎麼會有這樣的媽媽

JPM合體了！一登場就是帥　《那不是雪中紅》助陣地球拿滿分

確診者罵「管你加班多久」　前線公務員心碎潰堤落淚

Janet淚認「我有生育的問題」　母親節公開試管求子過程...看哭了

基隆高中前警開6槍！ 黑車拒檢猛撞警車逃逸

媽拿巧克力惡整女兒！她氣哭跺腳：我要洗手

韋禮安模仿阿翰「九天玄女哏」：降肉！　鬆口嘉賓計畫...想在演唱會講Podcast(?)

結婚等嘸迎娶禮車　新郎挨罵辦事不力...「人格權」受損怒告車行

內灣吊橋慘遭惡意火攻！木造橋面燒破大洞　網怒：揪出來鞭刑

重案回顧／行刑式槍殺安親班女老師！恐怖情人殺2任女友「生死辯」免死

菜鳥車手超認真！1個月盜領百件　深夜遇警「1動作」露餡　

賓士男催油門「子彈亂飛」落跑！8hr落網　黑背景起底⋯偷盆栽

恆述法師「背債4000萬」原因曝　信徒詐稱繼承鉅產將捐助弘法

桃園清潔婦遇詐騙1天3度滙款　警苦勸：姊阿！沒有穩賺不賠的啦

洗鞋店欠租數個月！男吸金破億落跑　被害者爆：超跑一次買3台

快訊／監委兒又惹事！看板上「割下里長頭」隨風搖　 下場出爐

20億身價「淫亂教主少龍」北中南藏金　地點曝光

台灣汛期來襲！國軍完成救災整備　特戰、情蒐官、化學兵全待命

《暴走女外科》原型醫圈粉16萬人！　悲歡故事全因11年前殘忍虐兒案

防大豪雨地區曝！滯留鋒將報到　這3天影響最劇

今年台東3大必玩活動！看超萌Hello Kitty熱氣球　朝聖最美稻田小徑

拜登重啟二戰法案！簽署烏克蘭版《租借法》　加速對烏武器援助

結婚等嘸迎娶禮車　新郎挨罵辦事不力...「人格權」受損怒告車行

永豐棧酒店積欠員工3個月薪資　政商最愛「阿利海鮮」明恐停擺

桃園+7006！鄭文燦宣布：明社區採檢站加開「長幼三合一通道」

新婚房想做「日式木頭裝潢」夫卻搖頭！過來人揭3缺點：聽老公的

快訊／母親節後效應「病例再攀升？」　陳時中14:00說明

警攻堅推特色情直播！上空「榕兒」忙遮胸　淫亂現場曝光

社會熱門新聞

台灣版《Tinder大騙徒》　27歲假闊少詐富家女

即／偵查隊長越南店摸小姐　秒被拔官記過

淫亂教主「少龍」病危　前妻攜兒跨海搶20億教產

基隆孝孫抱阿公打疫苗　4個月後天人永隔

北市巡佐下藥女警上摩鐵開房！

屏東賭債爆槍擊　雙方爆對決復仇

受害富家女照片曝！　台灣「假海歸富二代」真實身分起底

台南24歲男吸金10億落跑！被爆花60萬叫小姐

騎士疑「撞上傘兵」離奇亡　女兒控軍方不關心

即／這3天別衝南橫　梅山口到向陽預警性封閉

即／監委兒又惹事！看板上「割下里長頭」隨風搖

台中女追撞載運晶片車！下場恐賠慘

他改裝排氣管遭罰6000元　法官1理由撤罰單

汐止「確診跟蹤狂」持剪刀尾隨正妹

更多熱門

相關新聞

揪同學投資海外基金　投入1.9億才知有詐

揪同學投資海外基金　投入1.9億才知有詐

黃姓男子因為善於海外投資，也會把自己覺得不錯的標的介紹給同學，但他從2006年起，介紹的2檔海外基金，突然被美國證券交易委員會列入風險名單，黃男驚覺可能害同學被詐騙，趕緊向檢察官自首，總計45名同學朋友，已陸續投入約1.9億元，台北地檢署調查後，9日依未違反《證券投資信託及顧問法》等罪，將黃男提起公訴。

首出任務就遇盤查　嫩車手頻問：不會抓我吧？

首出任務就遇盤查　嫩車手頻問：不會抓我吧？

好心男助女赴葉門難民營　險遭詐8萬

好心男助女赴葉門難民營　險遭詐8萬

超跑男被控代操股票吸金5億落跑　百人排隊報案

超跑男被控代操股票吸金5億落跑　百人排隊報案

24歲財富自由「月賺60萬」嘆空虛！他公開總資產

24歲財富自由「月賺60萬」嘆空虛！他公開總資產

關鍵字：

投資虛擬貨幣穩賺不賠詐騙

讀者迴響

熱門新聞

國寶藝人脫線病逝！「晚餐後突失去意識」享耆壽90歲

90歲脫線病逝　123字「下台一鞠躬」遺言曝

超商快篩剩一堆　網點出背後原因

亞東醫院院長「超有智慧一席話」瘋傳　116字感動人

台灣版《Tinder大騙徒》　27歲假闊少詐富家女

Vivian弟弟腦出血「還在加護病房」！昏迷前叮嚀女友：別等我

吃榴槤又配啤酒　24歲男2小時突然死亡

即／偵查隊長越南店摸小姐　秒被拔官記過

爽中2710萬頭獎！她全匯給老公：繼續上班

淫亂教主「少龍」病危　前妻攜兒跨海搶20億教產

31歲前NBA球員佩恩遭槍擊身亡

納豆澎湖百萬民宿爆PO網賣4300萬

8大通路賣快篩沒人排隊　王定宇：說明4件事

日本AV擬禁「癡漢多P」　達人揭實際影響

網紅全家6人快篩陽　不想群聚PCR被指「隱匿病情」崩潰

更多

最夯影音

更多
母親節排半小時沒買到 男怒：披薩賣完都不講！

母親節排半小時沒買到 男怒：披薩賣完都不講！
陶晶瑩抱怨疫情：真的想罵髒話！　已經耍廢2年..嘆「世界要我們躺平」

陶晶瑩抱怨疫情：真的想罵髒話！　已經耍廢2年..嘆「世界要我們躺平」

納豆：我回來了！..吐心聲「以為會死」　依依「看他吐白沫」爆哭求醫生救他

納豆：我回來了！..吐心聲「以為會死」　依依「看他吐白沫」爆哭求醫生救他

孫生媽母親節「吃霸王餐+放鳥」　他受夠爆粗口：怎麼會有這樣的媽媽

孫生媽母親節「吃霸王餐+放鳥」　他受夠爆粗口：怎麼會有這樣的媽媽

JPM合體了！一登場就是帥　《那不是雪中紅》助陣地球拿滿分

JPM合體了！一登場就是帥　《那不是雪中紅》助陣地球拿滿分

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面