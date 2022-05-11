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累積1200度日照！花蓮大西瓜「沙脆甜」　下訂宅配送抽獎券

▲▼熟成的花蓮大西瓜，累計吸收1200度的日照溫度，成就了「沙脆甜」的特殊口感。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

熟成的花蓮大西瓜，累計吸收1200度的日照溫度，成就了「沙脆甜」的特殊口感。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

炎炎夏日，正是花蓮西瓜採收的季節，全台最好吃花蓮大西瓜進入銷售旺季。花蓮縣縣長徐榛蔚特別提醒消費者「花蓮大西瓜沙、脆、甜，非常搶手，買一顆少一顆，現在宅配就送抽獎券，趕快看花蓮西瓜型錄下訂宅配訂單，再慢就吃不到」！

花蓮縣政府特別重視小農福利，今年也持續推廣產地直送線上下訂，民眾只要上網搜尋花蓮西瓜節，就可以看到花蓮縣各家小農的西瓜品牌，透過主題網站整合全花蓮最優的大西瓜，推薦給想要品嚐花蓮大西瓜「沙、脆、甜」口感的消費者。

花蓮縣政府農業處處長陳淑雯表示，縣府今年加碼推出抽獎活動，只要與縣府合作的瓜農訂購西瓜，就可以取得參加資格，有機會抽中價值6萬元的花蓮豪華住宿券、鐵器塗層豪熱羽釜壓力IH電子鍋、多功智能調理機、千元商品券等多項好禮。

▲▼熟成的花蓮大西瓜，累計吸收1200度的日照溫度，成就了「沙脆甜」的特殊口感。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮大西瓜品種主要為「華寶西瓜」，是花蓮的「綠鑽」，平均每顆約重25至28台斤。

花蓮大西瓜蘊藏了1200度的熟成滋味，而1200度指的是花蓮大西瓜從定植到瓜熟蒂落，大約需要吸收的日照溫度總數，以每日均溫20度推算，育成期約60天，相較西部只需要大概40天的熟成期，花蓮大西瓜經過了2個月左右的育成期，獲得了充足的「1200度溫度」，在長時熟成的環境下，也呈現出有別於其他地方的飽滿口感，加上來自秀姑巒溪、萬里溪、木瓜溪、花蓮溪等溪流沖刷，所帶來豐沛養分的河床砂礫地，成就了花蓮大西瓜碩大與沙脆、甜的獨特風味。

花蓮大西瓜栽種品種主要為「華寶西瓜」，是花蓮縣的「綠鑽」，平均每顆約重25至28台斤，且第一期花蓮西瓜大約在5月中、下旬開始上巿，產期約1個月。

「華寶西瓜」熟成需達累積溫度千度左右，因此每年花蓮縣盛產的大西瓜會自炎熱的南區玉里鎮開始上巿，緊接著是中區瑞穗鄉、鳳林鎮，最後由北區壽豐鄉壓軸。
 

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