送貨員被猛撲「暴怒砸包裹」　大黑狗62秒變腦震盪！恐怖影片曝光

記者閔文昱／綜合報導

一名網友在Dcard控訴，有宅配人員到朋友家送貨時，疑似因朋友家的狗狗突然撲上前而被嚇到，竟直接拿著朋友的貨物朝狗狗「猛搥3下」，力道之大不僅讓貨物損毀，甚至還讓狗狗出現輕微腦震盪，事後朋友打電話給宅配公司的客服也沒接通，讓原PO不禁直呼「真的很誇張」。畫面一曝光，引發兩極化的看法論戰。

一名網友25日在Dcard分享影片表示，有宅配人員24日中午到朋友家送貨，由於朋友家的狗狗是牽繩綁在騎樓外面，所以當宅配人員一靠近時，狗狗就充滿警戒心向前撲，不過沒造成任何傷害，然而宅配人員受到驚嚇並推走狗狗後，「居然拿著朋友的貨物朝狗狗一直打，最後還把貨物直接往家裡丟，真的很誇張」。

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▲有外送員送貨突遭民眾家中的黑狗猛撲，氣憤拿包裹狂砸。（圖／民眾提供，下同）

從原PO分享的影片來看，宅配人員走進朋友家的騎樓後，安置在車庫內的狗狗突然竄出猛撲，嚇得他連退好幾步，就連手中的貨物也不慎掉落。為此，宅配人員氣憤地撿起貨物後，猛力往狗狗頭部狂砸3下，之後再將貨物隨手一扔，直接離開現場，而狗狗則是等宅配人員離開後，才從狗屋中緩緩走出，看似受到不小衝擊。

原PO補充，當時貨運並沒有通知朋友貨物已到，就直接擅自闖入，而狗狗早就已經吠叫警告，但他仍繼續往屋內走，所以才會有後續事件。另外，當時朋友已經去上班，家中只留有外婆1人，所以為了安全才會讓狗狗暫時待在外面，「狗狗在一般在騎樓下是不會對外面的路人吠叫，除非有闖入」，目前狗狗有輕微腦震盪，在醫院打完針後還在留院觀察。

文章曝光後，許多網友紛紛留言，「看起來送貨真的被嚇得很大力，即便這樣也不能拿貨物打狗吧，真的很沒水準」、「這樣丟包裹的態度實在是不行」、「打第一下是被嚇到就算了，後面一直暴打是怎樣」、「以為是手滑，結果看影片根本蓄意吧，一直打一直打有什麼毛病」、「那個人才是瘋狗吧」、「打一下就算了後面一直暴打狗，還丟包裹是有沒有素質啊」。

不過也有不少網友抱持不同看法，認為「放這麼有攻擊性的狗在外面很危險吧，如果路過的是老人或小孩，後果不敢想像」、「狗好兇，要是沒有繩子，宅配人員大概會傷很重」、「我就問把狗綁在外面幹嘛」、「狗那麼大隻是真的會被咬到耶，阿不就剛好送貨的閃的快」、「包裹當然要用丟的不然再走進去被狗咬嗎？」

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