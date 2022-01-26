　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

送貨員被猛撲「暴怒砸包裹」　大黑狗62秒變腦震盪！恐怖影片曝光

記者閔文昱／綜合報導

一名網友在Dcard控訴，有宅配人員到朋友家送貨時，疑似因朋友家的狗狗突然撲上前而被嚇到，竟直接拿著朋友的貨物朝狗狗「猛搥3下」，力道之大不僅讓貨物損毀，甚至還讓狗狗出現輕微腦震盪，事後朋友打電話給宅配公司的客服也沒接通，讓原PO不禁直呼「真的很誇張」。畫面一曝光，引發兩極化的看法論戰。

一名網友25日在Dcard分享影片表示，有宅配人員24日中午到朋友家送貨，由於朋友家的狗狗是牽繩綁在騎樓外面，所以當宅配人員一靠近時，狗狗就充滿警戒心向前撲，不過沒造成任何傷害，然而宅配人員受到驚嚇並推走狗狗後，「居然拿著朋友的貨物朝狗狗一直打，最後還把貨物直接往家裡丟，真的很誇張」。

▲有外送員送貨突遭民眾家中的黑狗猛撲，氣憤拿包裹狂砸。（圖／讀者提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲有外送員送貨突遭民眾家中的黑狗猛撲，氣憤拿包裹狂砸。（圖／民眾提供，下同）

從原PO分享的影片來看，宅配人員走進朋友家的騎樓後，安置在車庫內的狗狗突然竄出猛撲，嚇得他連退好幾步，就連手中的貨物也不慎掉落。為此，宅配人員氣憤地撿起貨物後，猛力往狗狗頭部狂砸3下，之後再將貨物隨手一扔，直接離開現場，而狗狗則是等宅配人員離開後，才從狗屋中緩緩走出，看似受到不小衝擊。

原PO補充，當時貨運並沒有通知朋友貨物已到，就直接擅自闖入，而狗狗早就已經吠叫警告，但他仍繼續往屋內走，所以才會有後續事件。另外，當時朋友已經去上班，家中只留有外婆1人，所以為了安全才會讓狗狗暫時待在外面，「狗狗在一般在騎樓下是不會對外面的路人吠叫，除非有闖入」，目前狗狗有輕微腦震盪，在醫院打完針後還在留院觀察。

▲有外送員送貨突遭民眾家中的黑狗猛撲，氣憤拿包裹狂砸。（圖／讀者提供）

文章曝光後，許多網友紛紛留言，「看起來送貨真的被嚇得很大力，即便這樣也不能拿貨物打狗吧，真的很沒水準」、「這樣丟包裹的態度實在是不行」、「打第一下是被嚇到就算了，後面一直暴打是怎樣」、「以為是手滑，結果看影片根本蓄意吧，一直打一直打有什麼毛病」、「那個人才是瘋狗吧」、「打一下就算了後面一直暴打狗，還丟包裹是有沒有素質啊」。

不過也有不少網友抱持不同看法，認為「放這麼有攻擊性的狗在外面很危險吧，如果路過的是老人或小孩，後果不敢想像」、「狗好兇，要是沒有繩子，宅配人員大概會傷很重」、「我就問把狗綁在外面幹嘛」、「狗那麼大隻是真的會被咬到耶，阿不就剛好送貨的閃的快」、「包裹當然要用丟的不然再走進去被狗咬嗎？」

▲有外送員送貨突遭民眾家中的黑狗猛撲，氣憤拿包裹狂砸。（圖／讀者提供）

▲有外送員送貨突遭民眾家中的黑狗猛撲，氣憤拿包裹狂砸。（圖／讀者提供）

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
拜年必用！　LINE免費貼圖「35款一鍵領取」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

反正我很閒4本柱「猛將」千字血淚文爆料：人民法槌敗給資本高牆

「全台縣市淨土再-1」本土病例地圖曝　今年已315人確診

捷克正妹嘆在中國不能開「政治玩笑」　享受台灣像捷克一樣自由

快訊／亞東醫院第二起！院內廣篩驚傳「病患確診」孩子也染疫

送貨員被猛撲「暴怒砸包裹」　大黑狗62秒變腦震盪！恐怖影片曝光

快訊／深夜5.0地震「雙北狂晃」！　氣象局緊急回應：未來要留意

快訊／宜蘭近海規模5.0地震　台鐵宜蘭＝和平站「雙向延誤」

快訊／宜蘭近海22：35芮氏規模5.0地震　最大震度3級

快訊／警報大響！東部海域22：35發生有感地震　台北狂搖

快訊／台北有感地震！　網全嚇歪：晃超大

網紅「台南Josh」被老婆家暴　家具電腦全砸牆寫紅字：死

江宏傑《全明星3》大吼：發球太誇張！　抗議藍隊桌球犯規…整場沒人理

納豆「真實病因曝光」！還原緊急手術過程　親吐動刀前最後一句話…女友依依一路陪伴

宋智雅「黑衣憔悴」哽咽道歉！　「請別攻擊家人」百萬頻道全清空

小小彬長大讀高二惹！　投資300萬聯手小彬彬創業

禾浩辰變身美人魚過程大公開　下半身撐30公斤...變死魚惹XD

20220125以為被棄養！土豆憂鬱撞門　視訊見到阿母秒露開心臉❤

潘綱大遭控「無套逼妻墮胎」　前妻被羞辱到淚崩：我命賤！

歐告坐後座突然哀號爆哭！　爸問「要不要抱」叫更大聲

11、12月統一發票開獎啦　快來看千萬得主是不是你？

反正我很閒4本柱「猛將」千字血淚文爆料：人民法槌敗給資本高牆

「全台縣市淨土再-1」本土病例地圖曝　今年已315人確診

捷克正妹嘆在中國不能開「政治玩笑」　享受台灣像捷克一樣自由

快訊／亞東醫院第二起！院內廣篩驚傳「病患確診」孩子也染疫

送貨員被猛撲「暴怒砸包裹」　大黑狗62秒變腦震盪！恐怖影片曝光

快訊／深夜5.0地震「雙北狂晃」！　氣象局緊急回應：未來要留意

快訊／宜蘭近海規模5.0地震　台鐵宜蘭＝和平站「雙向延誤」

快訊／宜蘭近海22：35芮氏規模5.0地震　最大震度3級

快訊／警報大響！東部海域22：35發生有感地震　台北狂搖

快訊／台北有感地震！　網全嚇歪：晃超大

13個乾媽都是T！林辰唏「不硬塞性平教育」自然養兒：接受別人不一樣

德魯里估今年貨櫃船公司總獲利增逾三成　與我業界高階預估不謀而合

台灣飛人升空助威　劉錚16分4助攻上海險勝青島

反正我很閒4本柱「猛將」千字血淚文爆料：人民法槌敗給資本高牆

「全台縣市淨土再-1」本土病例地圖曝　今年已315人確診

捷克正妹嘆在中國不能開「政治玩笑」　享受台灣像捷克一樣自由

快訊／亞東醫院第二起！院內廣篩驚傳「病患確診」孩子也染疫

送貨員被猛撲「暴怒砸包裹」　大黑狗62秒變腦震盪！恐怖影片曝光

陳時中：BNT加買約1000萬劑　力拚2月底「第三劑」施打率5成

快訊／北市女三寶「逆向」上環東撞2車　22歲重機騎士飛落墜地亡

陳庭妮「18禁玩具」放胸前被拍：太害羞　胡宇威回應超真實！

生活熱門新聞

女打第三劑後突倒下　昏迷指數剩3

快訊／警報大響！東部海域22：35發生有感地震　台北狂搖

深夜5.0地震「雙北狂晃」　氣象局回應了

「Omicron的妹妹」入侵高雄　醫：注意第8條傳播鏈

新春拜年必用款！LINE免費貼圖「35款一鍵領取」

他考完學測　驚覺完蛋「整題0分」

最霸氣手搖飲宣布「全年凍漲」　老闆曝純茶暴利

獨家／痛毆台南Josh！老婆Amber「爆氣原因」曝光

女738萬買15個愛馬仕假貨　陸網友看呆

高雄女逛賣場被通知確診者來過　秒衝出大門

台南Josh爆「想跟前女友復合」　成失控引爆點

快訊／台北有感地震！　網全嚇歪：晃超大

女友確診「同住3天+床戰」他卻沒被感染！列3原因

更多熱門

相關新聞

全台名店年菜　黑貓探險隊送到家

全台名店年菜　黑貓探險隊送到家

香菇、蝦米、豬絞肉在鍋中熱力翻炒，炒料完成後加入糯米拌香，最後放入紅蟳一起蒸煮，經典台菜紅蟳米糕立刻端上桌。

客廳窸窣聲！包裹蹦出35kg糯米腸

客廳窸窣聲！包裹蹦出35kg糯米腸

一年一度的「草莓季」來了！

一年一度的「草莓季」來了！

偏鄉客車載人也能送貨了！　11/26正式上路

偏鄉客車載人也能送貨了！　11/26正式上路

「雙11包裹」炸滿倉庫！店員自首：也貢獻5件

「雙11包裹」炸滿倉庫！店員自首：也貢獻5件

關鍵字：

宅配送貨朋友的狗被宅配人員打

讀者迴響

熱門新聞

女打第三劑後突倒下　昏迷指數剩3

快訊／警報大響！東部海域22：35發生有感地震　台北狂搖

小小彬17歲暴風成長「圓臉消風」

2歲童疑奔馬路遭撞亡！母見「司機下跪」暴哭垂打

不能一起過年了！同場確診者學測　上百高中生連夜送集中檢疫所

鴻海子公司宣布「尾牙獎項全部重抽」不算數

快訊／全聯開出1張千萬發票

快訊／逆向車撞2車！重機騎士重傷

深夜5.0地震「雙北狂晃」　氣象局回應了

「Omicron的妹妹」入侵高雄　醫：注意第8條傳播鏈

快訊／小七消費對中千萬「是你嗎？」　統一超商中獎發票出爐

新春拜年必用款！LINE免費貼圖「35款一鍵領取」

周子瑜「低調返台」行程曝光！全身黑現機場

曲家瑞曬親筆納豆畫像集氣！　「背後長出一對翅膀」惹議

她蹲舉167kg瞬間斷臂影片曝　骨頭險刺穿

更多

最夯影音

更多
網紅「台南Josh」被老婆家暴　家具電腦全砸牆寫紅字：死

網紅「台南Josh」被老婆家暴　家具電腦全砸牆寫紅字：死
江宏傑《全明星3》大吼：發球太誇張！　抗議藍隊桌球犯規…整場沒人理

江宏傑《全明星3》大吼：發球太誇張！　抗議藍隊桌球犯規…整場沒人理

納豆「真實病因曝光」！還原緊急手術過程　親吐動刀前最後一句話…女友依依一路陪伴

納豆「真實病因曝光」！還原緊急手術過程　親吐動刀前最後一句話…女友依依一路陪伴

宋智雅「黑衣憔悴」哽咽道歉！　「請別攻擊家人」百萬頻道全清空

宋智雅「黑衣憔悴」哽咽道歉！　「請別攻擊家人」百萬頻道全清空

小小彬長大讀高二惹！　投資300萬聯手小彬彬創業

小小彬長大讀高二惹！　投資300萬聯手小彬彬創業

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面