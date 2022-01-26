電商春節照常出貨、快速到貨不打烊　蝦皮店到店門市有2天不營業

▲過年宅在家上網購物，多家電商平台春節照常出貨。（圖／pixabay）

記者洪菱鞠／台北報導

即將迎來虎年9天連假，受到疫情影響，民眾上網購物需求大增，各大電商看好春節買氣，喊出過年不打烊，下單後照常出貨，但有平台提醒送達時間仍以宅配物流實際狀況為主，而最近引起不少網友討論的蝦皮店到店，門市營業時間也因應過年做調整，取貨前先記下時間，以免白跑一趟。

針對疫情下年節採購需求，東森購物網全站春節不打烊，無論是臨時買年節伴手禮或補充宅家零食，強調正常出貨，讓消費者安心採買；momo購物網則是於1/28～2/7祭出「過年不打烊」活動，全站商品下單不受限，在庫商品照常出貨，客服亦將正常服務。

博客來站上有庫存商品，以及PChome 24h購物、蝦皮購物、樂天市場指定專區商品，春節連假期間通通照常出貨，不過PChome 24h購物指出，部分商品配合供應商及物流商春節作業時間調整，可參考官網的出貨配送公告。

而取貨若選擇蝦皮店到店的話也要注意，除了近期物流配送延宕，官網特發公告說明目前平均延遲約5～7個工作天配達外，農曆年節的全直營門市服務時間亦有調整，1/31、2/1這兩天門市與理貨中心收件皆暫停營業；理貨中心退貨於1/31～2/6暫停營業，2/7起才開放領取、退回，相關訊息可留意官網更新。

▲蝦皮店到店門市、理貨中心針對農曆年節調整營業時間。（圖／翻攝自蝦皮購物）

遠傳friDay購物1/27～2/6推新春不打烊活動，伴手禮、零食、居家娛樂等商品下殺3折起，春節期間照常出貨，快速到貨等指定專區也不打烊，但平台提醒，因應年節宅配服務時間調整，配達時間以宅配商實際作業為準；宅配、超取商品出貨時間部分，1/29~2/6期間訂購的商品，將於2/7依序安排出貨。

另外，遠傳friDay購物部份賣場配送時間依賣場說明為主，像是愛買線上購物1/29～2/6春節期間照常出貨，但實際配送以黑貓宅急便春節配送服務公告為主，1/31~2/4超取出貨暫停服務。