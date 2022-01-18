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一指下訂！全台名店年菜「黑貓探險隊」送到家

▲農曆年節即將到來，各大通路的年菜預購紛紛開跑，透過黑貓探險隊訂購，窩在家也能吃到澎湃年菜。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者邱筱茜／採訪報導

香菇、蝦米、豬絞肉在鍋中熱力翻炒，炒料完成後加入糯米拌香，最後放入紅蟳一起蒸煮，經典台菜紅蟳米糕立刻端上桌，滿滿蟹膏加上干貝絲層次分明，在地飄香超過一甲子的招牌紅蟳米糕，紅蟳、米飯分別象徵喜氣洋洋和豐收，更是年菜必備佳餚。

▲一指下訂！全台名店年菜「黑貓探險隊」送到家。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲台南最具名氣的錦霞樓，經典名菜紅蟳米糕，讓民眾在家也能吃起來。（圖／記者鄭遠龍攝）

錦霞樓老闆吳健豪表示，「米糕是我們用最多心思的地方，米糕的糯米是選用台灣的長糯米，是用二期稻，豬肉用台灣的黑豬肉，蒸的時間其實非常短，只要12分鐘就會熟，蒸起來的關鍵是只要在一起蒸，原本糯米的香氣再加上紅蟳的香氣，會讓裡面味道更好。」

▲台南錦霞樓、南門市場年菜，手機就可以下訂送到家 ▲（圖／記者鄭遠龍攝）

▲台南錦霞樓老闆吳健豪介紹紅蟳米糕美味關鍵。（圖／記者鄭遠龍攝）

業者看好商機，能幫合作夥伴拉抬業績，過年期間線上業績至少成長3成，黑貓探險隊蒐羅全台南北經典台菜，不只南部料理，北部辦年貨重要場所之一南門市場，老字號名店年菜都能宅配到府，更祭出早鳥優惠89折。

▲一指下訂！全台名店年菜「黑貓探險隊」送到家。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲統一速達黑貓探險隊黃瑞璧受訪提到，黑貓探險隊結合宅急便的優勢，主推南門市場傳統年味，讓民眾一次就能買足。（圖／記者鄭遠龍攝）

統一速達黑貓探險隊黃瑞璧表示，「網羅了將近有20家的名店，包括去年非常受好評的南門市場的名店的年菜，今年甚至加入了高雄漢來飯店排隊的名店名菜，將近有100多種以上一些年菜，只要滿1299元我們就會贈送一個，限量的而且是獨家的黑貓的保冷袋。」

▲一指下訂！全台名店年菜「黑貓探險隊」送到家。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼南門市場口碑年菜蜜汁火腿富貴雙方、東坡肉，透過手機下訂，就可以幫你宅配到家。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲台南錦霞樓、南門市場年菜，手機就可以下訂送到家 ▲（圖／記者鄭遠龍攝）

團圓必備佳餚包括東坡肉，象徵「好彩頭」的港式蘿蔔糕，老饕必買的點心蜜汁火腿富貴雙方，葱烤鯽魚、紅燒肉海鮮羹等等都能吃得到，受疫情影響，民眾準備年菜不想外出人擠人，一指下訂不用排隊，就能輕鬆在家享用美食。

一指下訂 經典年菜：https://reurl.cc/Y91qmL

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