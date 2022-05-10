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大陸 大陸焦點 特派現場

戳鼻30次快崩潰！他曬「快篩鋼彈」震驚3000人：CT戰士

▲。（圖／記者姜國輝攝）

▲大陸一名男子因封城，每日在家快篩。（示意圖／記者姜國輝攝）

實習記者廖翊慈／綜合報導

大陸近期疫情嚴峻，許多城市接連封城，上海市更是已經封城數月，讓許多人在微博上傳自己「與世隔絕」的生活。一名網友就曬出自己快篩30次了，相當無聊的他，將這些試劑「組裝」在心愛的鋼彈模型上，讓許多網友笑翻「是陰性鋼彈。」

大陸一名微博網友「TBS-芋艿團」 日前曬出一組鋼彈模型的照片，不過仔細一看並不是一般的鋼彈，背後還有加裝一大圈的家用快篩試劑，並寫下「給老演員改個浮游炮」，細數一下竟有30個快篩，底下便有網友笑稱「看來你們物資挺充足的啊。」

▲。（圖／取自微博＠TBS-芋艿團）

▲網友幫鋼彈模型組裝「快篩」。（圖／取自微博＠TBS-芋艿團）

此篇貼文被《萬年東海模型玩具》轉發，吸引將近4000人按讚，許多網友笑翻表示太有才，「奇異鋼彈之無限快篩」、「新試劑福音戰士」、「 omicron 鋼彈，簡稱O鋼」、「財富的象徵」、「天哪，這麼多，鼻子要被插多少次」、「他是快篩富翁無誤」。

不過也有網友為該名「快篩鋼彈」的主人衛生感到堪憂，「一堆口水跟鼻涕，應該要拿去丟吧」、「這樣有點惡誒」、「都用過這樣擺還蠻不衛生的，要多噴酒精」、「戳完還是丟掉吧」。

事實上指揮中心曾宣導過，「採檢完之家用快篩試劑及試劑棒，用塑膠袋密封包好，以一般垃圾處理」。

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