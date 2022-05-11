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女病患批價問：可抵停車費嗎？　櫃檯一句話撿到槍讓他笑噴

記者黃翊婷／綜合報導

一名醫藥物流員日前在臉書PO文分享工作遇到的趣事，他無意間聽到一名女病患和櫃檯人員的對話，病患詢問是否可以折抵停車費用，沒想到櫃檯人員回答，「小姐這裡是醫院，妳以為是購物中心喔？要不要順便累積Happy Go點數？」讓他忍不住笑出來。

停車場,自動繳費機。（圖／資料照）

▲女病患與櫃檯人員一段關於「停車費用折扣」的問答，讓原PO忍不住噴笑。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，9日送貨到某醫院時，因為藥庫隔壁是病歷室，他無意間聽到一段對話，櫃檯人員先是說，「妳先到樓上批價，櫃檯繳完錢再下來拿報告」，女病患回答好並追問，「請問一下有可以折抵停車費嗎？」沒想到櫃檯人員卻反問一句，「小姐這裡是醫院，妳以為是購物中心喔？要不要順便累積Happy Go點數？」

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原PO坦言，當下聽到櫃檯人員回答的內容，嘴角瞬間不爭氣地上揚了，「後來想想，這2位肯定都沒少去百貨公司」。文章公開之後，吸引超過4000名網友按讚，大家紛紛留言調侃，「少說今天指定門診滿3000送300」、「我有Happy Go，還有載具」、「需要統編嗎？」、「救命，好好笑」、「我媽媽以前在急診等病房時，我不小心脫口問護理師，請問什麼時候才會有包廂」。

不過，也有不少網友反映，其實女病患的問題沒有錯，現在很多醫院都有看診折抵停車費的優惠，「這次真的不是病人的錯，櫃檯撿到槍」、「很多醫院都能折抵啊」、「有的是以收據扣抵」。對此，原PO也在留言區補充道，雖然不少醫院都有提供這項服務，但還是要看配合的停車場規定，「畢竟醫院也沒那麼多時間自已經營停車場。」

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