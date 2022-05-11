確診哥視訊看診「淚曝大門被反鎖」！醫驚：最強霹靂手段

▲確診男子在家隔離，大門被媽媽反鎖。（示意圖／記者洪巧藍攝）



網搜小組／劉維榛報導

疫情延燒，民眾可多加利用視訊看診。台北市立聯合醫院胸腔科醫師透露，今（11）日透過視訊幫一名年輕男病患看診，問道要「送藥到府？還是要到醫院領藥」的問題時，對方卻回應不確定，更表示家門被反鎖，原因曝光後，引發眾網友大讚「向媽媽致敬！」

醫師蘇一峰在臉書分享視訊看診狀況，對方是一名年輕男子，問診完後，要向對方確認是「送藥到府？還是要到醫院領藥」時，男子卻直呼不確定，原因讓人哭笑不得。

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只見男子說道「我樓下大門被反鎖了，我怕藥師進不來。」此話一出，蘇一峰困惑反問「你門被反鎖？」男子才解釋，「對啊，我媽怕我確診還跑出門，所以把門反鎖...我出不去。」

蘇一峰追問「那你吃什麼？」男子回應，「我媽會送飯來」這一句話同時，視線突然看向遠方，而眼眶彷彿有一抹淚光。

對此，蘇一峰哭笑不得直呼，「#最強防疫媽媽的霹靂手段，#祝病人早日康復重獲自由！」

底下網友狂讚「媽媽真是好國民」、「地表最強的動物就是媽媽」、「患者一抹淚光，但看畫面，醫師好像有一抹微笑哦」、「媽媽很棒欸」、「向媽媽致敬」。蘇一峰則回應，「蘇醫師眼睛看起來在笑，絕對是誤會！」