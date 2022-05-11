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小一兒太難教！媽手寫263字「注音信」拜託　驚呆千人：太強大

記者黃翊婷／綜合報導

小孩子太調皮到底該怎麼溝通才有效？一名媽媽10日在臉書PO文表示，已經想不到方法教育就讀小一的兒子，於是花費半小時親手寫了一封263字的「注音信」，包含4項請求，例如下課回家要自己去洗餐盒等等，希望能讓兒子變得更獨立。文章公開之後，吸引超過千名網友按讚並留言鼓勵她，還有準教師大方分享2招和孩子溝通的祕訣。

小一兒不洗餐盒愛晚睡，媽媽手寫254字的「注音信」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲原PO手寫注音信與兒子溝通。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社，下同）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，已經想不到方法教育就讀小學一年級的兒子，只好睡前都不講話，等到孩子睡了，她才動筆親手寫下這封注音信，希望孩子能做到自己該做的事，但等到寫完才發現，其實寫注音還挺累的，讓她感到有些哭笑不得，「應該沒有錯字或拼錯吧？這招不說話好像有效，比修理他、罵他還要更猛。」

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原PO的注音信內容如下：

我不想每天一直因為你，讓我生氣，我很累。
你自己知道該做好你的事情，要不要認真是你的決定。
我不想打你、罵你，因為你我認真工作。
因為你我必須堅強。
我說過我並沒有讓你過得比其他人差。
把最好的都留給你，沒有因為單親讓你不幸福。
男生能做到的，我也能做，不怕辛苦，也給你唯一的愛。
請你下課回家自己去洗餐盒，不要我提醒你。
請你8:00前用餐完畢（應是指晚餐），有什麼就吃，不吃那就餓肚子。
請你早餐在7:15分前吃完，穿好衣服，不要害我遲到。
請你晚上9:00前洗好澡、刷完牙，尿尿，睡覺。
學習是你自己的，別人偷不走，請好好專心學習。
你希望媽媽跟你說話，就好好改變自己的態度。

文章公開之後，吸引超過千名網友按讚，還有許多網友留言表示，「我很認真看完，媽媽真的用心良苦」、「媽媽好強大」、「我也寫過信，沒用」、「很用心的媽媽，搞不好以後我對我的小孩也會用這招」、「這應該是惡魔級的功課吧」、「建議做時間表，小孩本來就健忘，畫個時間表對他來說或許是有趣的，也會跟著做，久而久之就會自動自發」。

小一兒不洗餐盒愛晚睡，媽媽手寫254字的「注音信」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲準教師網友建議媽媽們可以先同意孩子話語裡的真實性。

還有一名準教師網友根據學過的如何與孩子溝通等知識，總結出2招祕訣供有類似煩惱的媽媽們參考，首先是先同意孩子話語裡的真實性，不管是懶惰或是負面的事情，讓孩子自己闡述自己的行為和理由，這時媽媽適當同意可以讓孩子放下敵意，進而更願意互相理解，例如洗餐盒和晚睡的事情可以這樣說，「媽媽也覺得洗餐盒有時候很麻煩」、「媽媽有時候也不是那麼早就想睡覺」。

第二招則是使用「我訊息」，該名網友接著說，等孩子發覺媽媽能理解他後，願意聽了以後再來傳達媽媽因為孩子的行為產生的感受，或是與孩子建立承諾，例如「媽媽長時間在外面工作，我非常累了，你願不願意幫幫我呢」、「我也擔心你沒有乖乖上床睡覺會長不高、不健康，尤其在你這個年紀錯過了就長不大了，如果你真的覺得太早了，我們可以一起來討論看看最好的睡覺時間」等等，或許就可以和諧改善孩子的行為了。

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